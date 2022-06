Recordar Aurélia de Souza

Matosinhos | exposição | 3.ª a dom.: 10h-13h, 15h-18h | M/0

O Museu da Quinta de Santiago promove a exposição "Do que Vejo. Aurélia de Souza", inspirado no espólio artístico da pintora luso-chilena. A mostra surge em celebração do primeiro centenário da morte de Aurélia de Souza, conhecida por invocar cenas do quotidiano na sua pintura.

Animais e os sentimentos

Lisboa | oficina | 10 jun.: 10.30h-12.30h | 6 a 10 anos

Com o intuito de valorizar as interações entre animais e humanos, surge a atividade "Animais e os Seus Sentimentos", promovida pelo Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado. A consciencialização dos animais como seres vivos sensíveis, visitas a exposições e jogos são algumas das etapas que compõem a iniciativa.

Uma dupla cheia de arte

Elvas | exposição | até 3 jul., 3.ª: 15h-18h, 4.ª a dom.: 10h-13h, 15h-18h | M/0

O Museu de Arte Contemporânea de Elvas convida todos os visitantes para a exposição "Caminhos Cruzados, José Pedro Croft na Coleção António Cachola". A cumplicidade desta dupla brilha ao longo da exposição, que inclui mais de 60 obras. Assim se aprende que a arte não pode fugir ao tempo em que é criada, embora muitos criadores tentem evitá-lo.

Histórias ao colo

Faro | hora do conto | 6.ª: 18h | até aos 5 anos

A cada sexta-feira de junho, a Biblioteca Municipal de Faro convida as famílias a sonhar. Nesta hora do conto, desenvolvida com recurso a diversos adereços, os livros prometem fazer as delícias não só das crianças, mas também dos adultos. Para viajar, basta recorrer às páginas e deixar a magia acontecer.

Regresso ao Jurássico

Todo o país | cinema | a partir de 9 jun. | classificação pendente

Na quinta-feira, chega às salas de cinema de todo o país “Mundo Jurássico: Domínio”. Nesta longa-metragem, os dinossauros vivem e caçam lado a lado com os humanos, à escala mundial. Mas será que é possível conviver com estes ferozes predadores? Um equilíbrio frágil, que irá redefinir o futuro da humanidade.