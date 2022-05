Jogos com papel

Um papel e uma caneta podem ser transformados em milhões de jogos. Se o seu filho já domina bem as palavras, o jogo da forca ou o STOP são excelentes opções, que puxam pela imaginação. Basta pensar nas palavras mais difíceis, desenhar uma tabela ou espacinhos para as letras e já está! Improvisar um Pictionary também é fácil, com um a desenhar e outro a adivinhar. Caso prefira algum trabalho de mãos, construir um origami, um barquinho ou um quantos-queres faz as delícias das crianças.

Jogos com mãos

Por vezes, basta ter duas mãos à disposição para embarcar em jogos bem divertidos. Com certeza, já ouviu falar do popular jogo da sardinha. É um clássico que não passa de moda, onde se sobrepõem dois pares de mãos e se está atento aos ataques do opositor. Pode ainda inventar as suas próprias cantigas ou adotar algumas já conhecidas como o “Dominó” para fazer um jogo cheio de gestos. Além disso, há sempre tempo para criar vários apertos de mão.

Jogos com ritmo

Para jogar, só precisa de ter o ritmo no corpo. Fazer um ritmo com as mãos e deixar a criança imitar, acrescentando cada vez mais partes, ajuda a treinar a concentração e consegue ser um jogo bastante duradouro. Tapar os ouvidos e tentar adivinhar que canção é que a outra pessoa está a cantar garante muitas gargalhadas.

Jogos com cartas

Ter um baralho de cartas à mão converte-se em horas de entretenimento. Há vários jogos que podem ser feitos, com diferentes graus de dificuldade. O peixinho é uma boa brincadeira para as crianças, em que cada participante tenta fazer conjuntos de quatro cartas iguais. Aprender alguns truques de magia simples surpreende as crianças num instante. Se nada agradar, construir um castelo de cartas salva o dia.

Jogos com histórias

Todos gostam de ouvir uma boa história. Inventar mundos fantásticos pode ser o jogo ideal para apaixonar miúdos e graúdos. Com vários jogadores, uma partida de telefone estragado coloca à prova a audição. Um jogador diz uma frase ao ouvido de outro, com muito cuidado para os restantes não escutarem, passando por todos os participantes. Será que a mensagem chega inteira até ao fim? Estimular a criatividade da criança também é possível, através da construção de histórias em conjunto. Para dificultar a tarefa, todas as personagens e objetos da história têm de começar por uma letra específica.