À vontade em casa

O Yorkshire Terrier é considerado uma das melhores raças, entre os cães de apartamentos. Além de ser mais pequenino, não precisa de grandes caminhadas e adapta-se bem a ambientes interiores. Também perde pouco pelo, facilitando a limpeza em casa. Os donos devem, ainda assim, investir na sua socialização. Caso contrário, são conhecidos por ladrar muito.

Conhecer o salsicha

Popularmente conhecido como salsicha, o Dachshund transforma-se no cão ideal para ter num apartamento. Há apenas uma particularidade a ter em conta: o apartamento não deve ter escadas, visto que a sua morfologia dificulta a subida. É um cão muito ativo e brincalhão, que necessita de bastante companhia.

Bom cão de guarda

O tamanho do Jack Russell Terrier torna-o num cão adaptável a qualquer apartamento. O seu caráter corajoso, leal e divertido faz dele a companhia perfeita para qualquer membro da família. Por norma, encontra-se em constante estado de alerta, podendo servir para cão de guarda de apartamento.

Um companheiro independente

O Shih Tzu sempre foi uma raça atrativa pelo seu pelo macio e bom humor. Um dos seus pontos fortes, especialmente para quem vive em apartamentos, é conseguir aguentar algum tempo sozinho. São cães tranquilos, que não necessitam de muito espaço, mas também bastante sociáveis.

Pequeno e achatado

O Pug é um cão de origens chinesas que tem vindo a crescer em popularidade. O seu corpo compacto e com rugas faz dele um cão único, com um temperamento calmo. Não tem tendência a ladrar e costuma ser fácil de socializar. Há que estar atento a eventuais dificuldades respiratórias, devido ao formato achatado do seu nariz.