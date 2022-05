As famílias vão ao MAAT. Conheça oficinas para miúdos e graúdos fazerem no mês de maio

Lutar pelo ambiente

Por marcação | 7 aos 13 anos

As pequenas ações e as decisões do dia-a-dia são também uma forma de desencadear a mudança no mundo inteiro. A oficina “Eco-Guerreiros” pretende desencadear o pensamento e o debate sobre as questões climáticas e da ecologia. Enfrentando desafios propostos pelas diferentes exposições do museu, ativam-se ideias, através das artes plásticas.

Não acordes o dragão

Dom.: 11.30h-12.30h | M/6

Está na hora de tentar passar por um dragão adormecido sem o acordar. Na oficina “Não acordes o dragão”, brinca-se muito, à medida que se aprende sobre energia elétrica. Com fios, chaves e parafusos, constrói-se um circuito elétrico simples. No fim, resta apenas testá-lo, num desafio de perícia e concentração.

Força de um balão

Por marcação | M/6

Um balão tem uma força impressionante. Pode ser forte o suficiente até para fazer andar um carro. Na oficina “Quanta força tem um balão?”, os mais novos aprendem a construir um carro com materiais comuns, testando a força do ar. Com muito fôlego, não há objeto que resista.

Eletro… quê?

Dom.: 16h-17h | M/8

O que é um eletroíman? Será um truque de magia? Ou tem uma explicação científica? Em “A Magia do Eletroíman”, descobre-se o que é um eletroíman, como se constrói e qual a sua utilidade. No final da atividade, os conhecimentos adquiridos são testados num jogo animado.

Conhecer o mundo da mecânica

Por marcação | M/6

Para explorar a mecânica, são necessários destreza, atenção aos detalhes e trabalho em equipa. No MAAT, o grupo é desafiado a descobrir e a solucionar uma avaria mecânica, de forma a conseguir pôr um carro em andamento. A oficina “Quem percebe de mecânica?” inclui ainda uma visita ao Circuito Central Elétrica, que dá a conhecer a história da Central Tejo.

Viagem no carrinho solar

Sáb.: 11.30h-12.30h | M/6

A oficina “Carrinhos Solares” prova que a luz do sol pode ser transformada em movimento. O objetivo está em construir um carro movido a energia solar e conduzi-lo numa corrida emocionante. Preparem os motores para uma verdadeira corrida científica.