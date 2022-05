Uma semana com muita diversão. Conheça os programas que vão dar um novo brilho aos dias de trabalho

Regresso dos dinossauros

Porto | exposição | 2.ª a 6.ª: 16h-20h, sáb., dom.: 10h-20h | M/0

Até 20 de maio, os miúdos podem explorar o fascinante mundo dos dinossauros numa viagem até à Pré-História. A exposição "Dinosauria Experience", na Alfândega do Porto, conta com uma coleção de dinossauros animatrónicos bem realista. Assim é possível simular o aspeto e comportamento dos dinossauros, dando uma nova vida a animais já extintos.

Um museu cheio de arte rupestre

Vila Nova de Foz Côa | exposição | 2ª a dom.: 9.30h-18h | M/0

O Museu do Côa, em Vila Nova de Foz Côa, destaca-se pelo que apresenta fora de portas. Com uma imensa galeria ao ar livre de arte rupestre, o museu alberga exposições contemporâneas de fotografia, pintura, escultura, gravura e desenho, que pretendem homenagear a arte dos gravadores pré-históricos. Venha conhecer este espólio, em qualquer dia da semana.

Histórias do peixe arco-íris

Lourinhã | hora do conto | 20 mai.: 10.30h | 3 a 6 anos

A Biblioteca Municipal da Lourinhã convida as famílias para a hora do conto “O Peixe Arco-Íris”. O brilho das escamas deste peixe iluminava a água sempre que passava. Todos pediam para admirar a sua beleza. Até que, um dia, negou uma das suas escamas cintilantes a um pequeno peixinho azul. Uma história sobre humildade, generosidade e bondade.

O dia em que Lisboa tremeu

Lisboa | exposição | 2.ª a 6.ª: 15h às 17h, sáb., dom.: 11h às 17h | M/6

Com certeza já ouviu falar do grande terramoto de Lisboa, mas sabia que há um museu dedicado a este acontecimento histórico? No Quake – Centro do Terramoto de Lisboa, os visitantes são convidados a regressar a 1 de novembro de 1755, o dia em que a capital tremeu. Numa matriz interativa, descobrem-se factos e curiosidades sobre esta época.

Dia dos Museus em grande

Lisboa | atividades | 18 mai.: 16.30h | M/2

O Museu Coleção Berardo participa no tão aguardado Dia Internacional dos Museus. A 18 de maio, realiza-se uma visita temática à exposição “Anos decisivos: Bauhaus 1922-1923", concebida e orientada por Sofia Nunes, e a conferência “El artista como personaje de cómic”, por Domingo Hernández Sánchez. O Serviço Educativo abre também as suas portas com a atividade de participação livre “Que memórias cabem num livro?”.