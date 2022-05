Tantos festivais em maio: conheça os próximos festivais que não pode perder

Jovens sobem ao palco

Lisboa | 13 a 15 mai. | grátis | M/12

O Festival PANOS – Palcos Novos Palavras Novas está de regresso aos palcos do Teatro Nacional D. Maria II, para um fim de semana totalmente dedicado ao teatro escolar e juvenil. Durante três dias, as Salas Estúdio e Garrett vão receber seis espetáculos de grupos de teatro jovem, entre dezenas de propostas submetidas por todo o país. Em 2022, o desafio consistiu em criar peças a partir de textos dramatúrgicos originais de Afonso Cruz, Joanna Murray-Smith e Keli Freitas. Conheça o resultado neste evento de entrada gratuita.

Emaranhados em marionetas

Lisboa | 13 mai. a 5 jun. | sob consulta | M/6

As marionetas preparam-se para invadir Lisboa! A 22ª edição do FIMFA Lx - Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas traz mais de 20 espetáculos e atividades a nove espaços da capital. Criadores nacionais e internacionais juntam-se para dar vida ao mote "Pensar o Futuro". Através de oficinas e espetáculos, o público português recebe uma amostra de como se celebra a marioneta em diferentes partes do mundo. Sempre com um toque contemporâneo, instituições como o São Luiz Teatro Municipal, o Teatro Nacional D. Maria II e o LU.CA - Teatro Luís de Camões estão prontos a celebrar os bonecos de fio. Os preços variam consoante os espaços.

Falar de saúde mental

Lisboa | 19 a 22 mai. | 2 a 18€ | M/6

Com cinema, artes e informação, eliminam-se os estigmas associados à doença mental. O Mental – Festival da Saúde Mental marca presença em maio para combater a iliteracia sobre este importante tópico. O festival teve, em apenas cinco anos, um impacto extraordinário a nível de participantes, através das suas curtas e longas-metragens, debates, música, dança, animação de rua e literatura. O Cinema São Jorge abraça a iniciativa e convida o público a conhecer poderosas histórias de superação.

Um festival que ladra

Lisboa | 20 a 22 mai. | 5 a 10€ | M/0

Procura um local de partilha entre amantes de animais? De 20 a 22 de maio, todos os caminhos vão dar à FIL para mais uma edição do PET Festival. No PET Festival, apresentam-se e promovem-se vários tipos e raças de animais de companhia. Todas as espécies têm a sua representação: cães, gatos, aves, equídeos, répteis e exóticos, peixes, roedores e pequenos mamíferos, animais de quinta e até alguns insetos. É também um ponto de encontro entre clubes e fãs, com direito a várias iniciativas. Vai deixar o seu patudo de fora?

Viagem aos jardins da capital

Lisboa | 21, 22, 28, 29 mai. | grátis | M/0

A Câmara Municipal de Lisboa volta a organizar o festival Jardins Abertos. Ao longo de dois fins de semana consecutivos, os participantes poderão desfrutar de visitas gratuitas a alguns dos jardins mais emblemáticos de Lisboa, com iniciativas de jardinagem e consciencialização ambiental. O Jardim da Procuradoria-Geral da República, a Estufa Fria de Lisboa, o Jardim do Palacete de São Bento e o Jardim Botânico Tropical são apenas algumas das áreas verdes que abrem as suas portas.

Convite à brincadeira

Lisboa | 28 mai. a 5 jun. | 3,5€ | M/0

Já se sabe que brincar faz, sem dúvida, bem à saúde. O Castelo de São Jorge torna-se no guardião desta ideia ao receber o Festival do Brincar, em parceria com as Estrelas & Ouriços. Para assinalar o Dia Internacional do Brincar (28 de maio) e o Dia da Criança (1 de junho), o monumento enche-se de pequenos guerreiros e das suas famílias, ao longo de oito dias. Jogos de cavalaria, peddy pappers, oficinas de olaria e muitas surpresas integram um programa das festas especial, pensado para miúdos e graúdos.

Viva a língua portuguesa



Oeiras | 16 a 22 de mai. | grátis | M/0

O Parque dos Poetas recebe a segunda edição da Travessia das Letras, a festa infantojuvenil da língua portuguesa. Num evento multifacetado, promove-se o português junto das crianças, através de teatro infantil, cinema de animação, música e debates. Em celebração do bicentenário da sua independência, o Brasil é o país homenageado. Personalidades brasileiras como Daniel Munduruku, Pedro Luis e Roberto Bontempo interagem com ícones da literatura portuguesa, à semelhança de Luísa Ducla Soares e Mário de Carvalho.

Teatro com sabor alentejano

Grândola | 10, 12, 14 mai. | grátis | M/0

O Município de Grândola volta a ser parceiro do FITA – Festival Internacional de Teatro do Alentejo, com três espetáculos grátis que vão decorrer no Cine Granadeiro Auditório Municipal. A 10 de maio, “Somos Todos Camões”, dinamizado pelo Teatro Ibérico, entra em cena, conjugando vários ensaios e biografias de Camões. Diretamente de Espanha, “Piano Blanco” chega para contar uma outra história de Marilyn Monroe, a 12 de maio. Por fim, no dia 14, “Karingana e a Batucada de Contos” toma conta do palco, focando-se na oralidade, tão importante nas tradições moçambicanas.

No tempo dos romanos

Beja | 13 a 15 mai. | grátis | M/0

De 13 a 15 de maio, Beja revive a sua herança romana, regressando aos tempos em que tinha o nome de Pax Julia. No centro histórico da cidade, celebra-se o Festival Beja Romana, com um programa repleto de música, animação, cortejos, mercados, acepipes, visitas pedagógicas e muito mais. Esta recriação tem como epicentro a Praça da República, local onde se situava o fórum romano e onde estão identificados dois templos, um dos quais, o maior descoberto até hoje em território português.