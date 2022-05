As semanas já cheiram a verão? Com estas atividades, é possível combinar momentos de lazer e trabalho

Aniversário na biblioteca

Matosinhos | hora do conto | 9 mai.: 11h | 6 aos 12 anos

A Biblioteca Municipal Florbela Espanca faz 17 anos e todos estão convidados para a festa de aniversário, no dia 9 de maio. Além de cantar os parabéns, os mais pequeninos podem ouvir o conto "O Lobo que queria uma festa de anos" de Orianne Lallemand. Prontos para festejar? Não se esqueça de levar roupa festiva.

Voltar ao tempo dos dinossauros

Porto | exposição | até 20 mai.: 2.ª a 6.ª: 16h-20h | M/0

Na Alfândega do Porto, a exposição "Dinosauria Experience" convida as famílias a conhecerem uma coleção de dinossauros animatrónicos. Através de dispositivos robóticos, simulam-se o aspeto e comportamento dos dinossauros, dando uma nova vida a estes animais já extintos. Vamos recuar ao período Jurássico para conhecer espécies como o T-Rex, Triceratops e Stegossauros.

Conservar a natureza

Espinho | oficina | até 20 mai., 2.ª a 6.ª: 9h-18h | 6 aos 10 anos

No mês de maio, os miúdos tomam conta da Biblioteca José Marmelo e Silva, com a atividade “Conservar a Natureza”. A missão está em ilustrar um cartaz, com o tema "Não escolham a extinção - conservar a natureza, preservar o planeta". Recorre-se à utilização de colagens, materiais reciclados, canetas, lápis e tintas de todas as cores.

Um festival cheio de marionetas

Lisboa | espetáculos | 13 mai. a 5 jun. | M/0

De 13 de maio a 5 de junho, as marionetas tomam conta da capital. A 22.ª edição do FIMFA Lx - Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas traz mais de 20 incríveis espetáculos e atividades, a nove espaços da cidade de Lisboa. O foco está em destacar a marioneta contemporânea, com a colaboração de criadores nacionais e internacionais, sob a temática "Pensar o Futuro".

Ainbo, a heroína da Amazónia

Todo o país | cinema | a partir de 12 mai. | M/6

Esta semana, chega aos cinemas o filme de animação "Ainbo - Espírito da Amazónia". A longa-metragem conta a história de uma jovem heroína e dos seus guias espirituais, Dillo, um engraçado tatu, e Vaca, uma anta gigante e pateta. Quando descobre que a sua terra natal corre perigo, Ainbo embarca numa viagem para pedir ajuda ao poderoso espírito da Amazónia.