Promover um estilo de vida saudável e mais sustentável é uma missão que os adultos têm perante os mais novos. Com o intuito de educar as gerações futuras, a exposição “Boa Embalagem, Boa Vida” chega, pela mão da Tetra Pak, ao Centro Comercial 8ª Avenida em São João da Madeira.

Quais os melhores alimentos para uma dieta alimentar equilibrada? Qual o impacto da alimentação na nossa saúde? Qual o estilo de vida que devemos adotar para proteger o ambiente? Estas perguntas e muitas mais serão respondidas nesta experiência didática, a decorrer de 13 a 22 de maio. Assim se prova que ser saudável tem um lado muito divertido, especialmente se procurarmos cuidar da natureza quando cuidamos de nós.

“Esta iniciativa chega ao 8ª Avenida com o propósito de aproximar as crianças de uma alimentação e estilo de vida saudável. Desta forma, torna-se mais fácil sensibilizar os mais pequenos para a adoção de hábitos e comportamentos eco conscientes”, afirma Sérgio Queirós, diretor do 8ª Avenida.

Da quinta à grande cidade

Famílias e escolas com turmas do primeiro, segundo e terceiro ciclo, são convidadas a embarcar numa viagem por quatro etapas do processo de produção: a quinta, o supermercado, o ecoponto e a cidade. De início, as crianças são convidadas a observar os alimentos na sua forma mais natural, participando na recolha de frutos e legumes. A jornada continua no supermercado, onde os artigos ficarão prontos para ser levados até casa.

Já no ecoponto, a importância da reciclagem e quais os contentores indicados para cada embalagem são os tópicos a explorar. Por fim, os participantes são convidados a plantar uma árvore no jardim de uma cidade sustentável. Painéis com informação, workshops e ateliers são a cereja no topo do bolo deste percurso.

“Investir na formação e sensibilização das crianças é investir no futuro do planeta. A exposição “Boa Embalagem, Boa Vida” pretende levar as crianças a viajar pelo ciclo de vida de um bem alimentar, bem como o papel das embalagens na sua comercialização e proteção”, refere Ingrid Falcão, responsável pela área de sustentabilidade da Tetra Pak Ibéria.

A exposição é gratuita e pode ser visitada no piso zero do centro comercial. Prontos para embarcar numa aventura saudável?