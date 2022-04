Bem-estar de pais e filhos? Em maio, aprenda os segredos da harmonia familiar com estas formações

Porque choras, bebé?

D’Barriga | Online | Disponibilidade imediata

Não há sensação mais frustrante do que ver um bebé a chorar aflito e não conseguir perceber o porquê. A pensar nestas situações, a D’Barriga disponibiliza a aula “O Que Diz o Teu Choro, Bebé?”. Recorrendo a linguagem descomplicada, vão-se descodificando os choros dos mais pequeninos e as suas causas, desde as comuns cólicas a birras ou doenças.

Pós-parto no Museu do Traje



Museu nacional do Traje | Presencial, Lisboa | 27 abr. a 6 jul.: 10.30h-12.45h

Entre abril e julho, o Museu Nacional do Traje e a Junta de Freguesia do Lumiar convidam as mamãs e os seus bebés para o programa "Pós-Parto no Museu", dinamizado pela fisioterapeuta Graça Lucena. Eis uma proposta de saúde que associa, de forma inovadora, a recuperação no pós-parto a uma dimensão cultural, destinada a todas as recém-mães.

Meditar às gargalhadas



Terapia do Riso | Presencial, Lisboa | 1 mai.: 10h-17h

No dia 1 de maio, o Espaço Reaj recebe as celebrações do Dia Mundial do Yoga do Riso. Com um programa recheado de atividades, pretende-se divulgar os benefícios da prática diária de riso para atingir a paz mundial. Formadores especializados protagonizam workshops de temas relacionados com playfulness, chi-kung, caminhos para a paz e jogos.

Gravidez e criopreservação

Mamãs e Bebés | Online | 2 mai.: 18h

A Mamãs e Bebés convida as mães para uma masterclass live, focada em dois temas distintos. Em primeira instância, a psicóloga Letícia Leuze Machado fala sobre ansiedade na gravidez, reforçando a importância do bem-estar mental e emocional nesta etapa. Já Marília Brás, diretora da área da criopreservação da BebéCord, aborda a melhor forma de conservação do cordão umbilical e os benefícios de o fazer.

Pós-parto sem tabus

Uterus | Online | 3 mai.: 11h-12.30h

Embora seja um período maravilhoso na vida de qualquer mãe, o pós-parto acarreta inúmeros desafios. Com o intuito de criar um espaço seguro para recém-mães, a Uterus promove um círculo de partilha online. Cátia Quintas, enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica, orienta a sessão, que encoraja a partilha de experiências e dificuldades.

Possessividade canina

Instituto do Animal | Online ou presencial, Lisboa | 7 mai.: 11h-12h

Como os patutos também fazem parte da família, este wokshop é dedicado à sua educação. O Instituto do Animal explora o tópico da possessividade nos animais, aprofundando um pouco mais a figura do cão como guarda de recursos. Os participantes aprendem a lidar com cães que rosnam e mordem quando ficam sem alguma coisa ou quando alguém se aproxima enquanto comem, brincam ou descansam.

Lidar com as emoções

Escola do Sentir | Online | 14 mai.: 10h-13h

Todas as crianças têm um turbilhão de emoções dentro de si. Ensinar aos mais novos estratégias eficazes para lidar com os sentimentos é essencial. A pensar nesta necessidade, a Escola do Sentir organiza a sessão online “Estratégias para Lidar com o Mundo Emocional da Criança”, conduzida pela psicóloga clínica Sara Almeida.

Arte como forma de expressão

Zen Kids | Online e presencial, Lisboa | 14 mai. a 4 nov.

A Zen Kids incentiva todos os adultos a descobrirem modos de expressão pela arte. Ao longo de dois módulos, o curso “Expressão Emocional Através das Artes” utiliza técnicas artísticas como ferramentas de autoconhecimento. Os conflitos, emoções, intuições e vivências de cada um são os pontos de partida para explorar um mundo interior em conjunto.

Falar sobre afogamentos

APSI | Presencial, Lisboa | 28 mai.: 10.30h-12.30h

A APSI promove a consulta presencial “Afogamentos. Como acontecem e como os evitar?” para prevenir acidentes com os mais novos junto à água. Nesta sessão, encontram-se respostas para várias questões, entre elas que atividades em casa podem provocar afogamentos, como prevenir os acidentes no banho e qual a melhor forma de ir à piscina em segurança.

Ainda há muito para aprender com a leitura

Alcançar a harmonia familiar também pode ser feito graças às páginas de um bom livro. Confira estas sugestões de volumes, capazes de o auxiliar em diversas questões. Boas leituras!