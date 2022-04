Celebrar o 25 de Abril: conheça as iniciativas que assinalam a Revolução dos Cravos por todo o país

Cravos e cultura | Maia

O 25 de Abril marca presença na Maia, através de uma série de iniciativas. As comemorações começam logo no dia 23, com a exibição do filme “Prazer, Camaradas”, no Auditório Municipal Venepor, e da peça de teatro “Os anos que abalaram o (nosso) mundo!”, apresentada no Grande Auditório do Fórum da Maia.

Já no dia da revolução, o Fórum da Maia recebe a obra “Ai o medo que (nós) temos de existir!”, ao passo que a Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho alberga a apresentação do livro “José Afonso – Todas as Canções”. Até ao fim do mês, a biblioteca também recebe a exposição “José Afonso – Geografia de uma Vida”, que mapeia a trajetória do cantautor revolucionário.

Teatro Art'Imagem / Divulgação

Cheira bem, cheira a liberdade | Lisboa

Para celebrar o 25 de Abril, todos os caminhos vão dar à capital. Em Lisboa, as ruas enchem-se de teatros, visitas, concertos e exposições para lembrar a entrada do país em democracia. Na noite de 24, o Largo do Carmo recebe o Arraial dos Cravos, uma comemoração cheia de ritmo, organizada pela associação Abril é Agora. Os momentos musicais serão protagonizados por Benjamim, O Gajo, Pedro Branco, Tropiscáustica, entre outros.

Por sua vez, no dia da Revolução dos Cravos, as escolhas são variadas. Cuca Roseta junta-se à Junta de Freguesia de Campolide para um concerto gratuito, focado no reportório do artista José Afonso. Em São Bento, os jardins da residência oficial do primeiro-ministro recebem momentos musicais com Dino D’Santiago e a Orquestra Sem Fronteiras, incluindo oficinas e espetáculos para toda a família.

A pensar nos fãs de teatro, o São Luiz passa a peça “Memórias de Uma Falsificadora” sobre testemunhos de resistência. O Edifício do Diário de Notícias abre também as suas portas para ilustrar vários materiais de censura na exposição “Proibido por Inconveniente”. Descer a Avenida da Liberdade na grande marcha do 25 de Abril será a cereja no topo do bolo.

Rui Gaudencio

Agir Canta Abril | Seixal

O Seixal vive o 25 de Abril com uma série de grandes concertos. Nas noites de 24 e 25, o Parque da Quinta dos Franceses recebe um espetáculo encabeçado pelo músico e compositor Agir. Em “Cumprir a Revolução – Agir Canta Abril”, o músico faz-se acompanhar de convidados para interpretar alguns dos temas mais emblemáticos da época revolucionária.

Tatanka, Irma, Milhanas e Gaspar Varelas, na guitarra portuguesa, são os artistas com presença confirmada. Assim se passa em revista o reportório de músicos como José Afonso, José Mário Branco, Fausto, Vitorino e Sérgio Godinho. As atuações encerram com a entrada de Julinho KSD, pronto a trazer o hip-hop nacional para as festividades.

Global Images

Comemorações na Vila Morena | Grândola

Em Grândola, Vila Morena, o aniversário da revolução tem sempre um sabor especial. Na noite do dia 24, Dino D’Santiago e a banda chilena Golosa La Orquestra encabeçam o alinhamento de concertos. O Complexo Municipal José Afonso recebe ainda animação do Grupeto do Coreto, a corrida da liberdade, a arruada da banda da SMFOG e um espetáculo de fogo de artifício piromusical.

25 de abril é dia de hastear da bandeira nos Paços do Concelho, preparar sessões comemorativas e dar início a muita animação no Jardim 1º de Maio.

Radio Alfa

Melodias da revolução | Castro Marim

Em 2022, Castro Marim celebra a Revolução dos Cravos a rigor com eventos espalhados por todo o concelho. Logo no início da manhã do feriado, a Banda Musical Castromariense avança em arruada por várias povoações, seguida do hastear da bandeira e a tradicional largada de pombos.

Nádia Catarro protagoniza um momento musical no centro de Castro Marim, enquanto Zé Francisco apresenta “Cantigas de Abril” na Casa de Odeleite. Joana Lennon e Tiago Lopes homenageiam a revolução pela música no Largo de Santa Bárbara. Já Altura recebe a dupla André Ramos e Teresa Nunes.