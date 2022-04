Dia Mundial do Livro: Partilhe com os mais novos seis livros capazes de unir gerações

A Verdade Sobre Os Avós | Elina Elis

Elina Ellis, vencedora do prémio Macmillan de Ilustração, criou “A Verdade Sobre os Avós” para acabar com os preconceitos sobre as pessoas mais idosas. Quando somos crianças, todos os adultos parecem muito velhinhos. Mas ser mais velho não significa ser chato e deixar de namorar ou de dançar. Este livro mostra que a idade não impede que as pessoas sejam felizes.

Para Lá Da Toca | Jessica Meserve

Preparado para sair da toca? “Para Lá da Toca” de Jessica Meserve celebra a amizade e desafia a vencer os medos, contrariando o comodismo. O mundo é tão grande que pode meter medo, sobretudo quando está cheio de seres assustadores e desconhecidos. Alguns são gigantes, peludos e têm hábitos estranhos! Mas será que isso os torna realmente perigosos?

Os Pais Amam Os Filhos | Clara Cunha

Nada é mais verdadeiro e grandioso do que o sentimento de felicidade e amor que os pais nutrem pelos filhos, mas haverá uma definição? Em “Os Pais Amam os Filhos”, Clara Cunha tenta, de forma brincalhona e muito carinhosa, dar umas pistas. Os pais amam os filhos com a boca toda, com o nariz, com as mãos, com todo o corpo...

Como Ser Um Leão | Ed Vere

“Como Ser um Leão” foi galardoado com o Oscar’s Book Prize e nomeado para as medalhas Kate Greenaway e Carnegie. A empatia, o género e a aceitação são temas presentes no livro. Dizem que os leões são ferozes e têm de rugir bem alto. Mas o Leonardo é um leão e prefere escrever poesia e viver em paz. Haverá apenas uma única maneira de ser leão?

Avó, Onde É Que Estavas no 25 de Abril? | Ana Markl

Ana Markl lança o seu segundo livro infantil “Avó, Onde É Que Estavas no 25 de Abril?”. Desta vez, o Manu vai tentar perceber porque é que a avó está sempre a dizer «não foi para isto que se fez o 25 de Abril!». O livro inspira-se na experiência de vida da família da autora, apresentando a ditadura como um papão e os Capitães de Abril como estrelas de rock.

O Longo Caminho Para a Igualdade | Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada

O livro “O Longo Caminho para a Igualdade - Mulheres e Homens no Século XXI” tem como objetivo combater preconceitos e desconstruir estereótipos associados às profissões. É reforçada a ideia de que todas as profissões estão acessíveis a qualquer mulher ou homem e que todos merecem as mesmas oportunidades de carreira, independentemente do género.