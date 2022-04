Antecipar o fim de semana prolongado: comece a festa mais cedo com estas sugestões culturais

Histórias à boca do muro

Vila Nova de Cerveira | espetáculo | 22, 23 abr.: 11h | M/4

A Biblioteca Municipal de Cerveira apresenta o espetáculo “História de Um Muro”. Um muro dividia uma árvore do seu rebento, mas nenhum muro dura para sempre. É preciso contarmos as suas histórias para que a existência destas separações não seja entendida como uma fatalidade inevitável. No fim, talvez surjam pontes no lugar das diferenças.

25 de abril em exposição

Matosinhos | exposição | 18 abr. a 18 mai. | M/0

Uma mostra de documentação relativa ao 25 de abril chega à Biblioteca Municipal Florbela Espanca, de 18 de abril a 18 de maio. Os testemunhos de luta cruzam-se com a história de um povo que viveu uma das mais longas ditaduras da Europa. Conheça a fundo os passos que levaram à liberdade em Portugal, ainda tão recente.

Para que servem as mãos?

Espinho | oficina | 18 abr.: 18.30h | M/6

No âmbito da prevenção dos maus-tratos na infância, as Marionetas de Mandrágora estão no Fórum de Cultura e Arte de Espinho para ensinar a importância de espalhar afetos com as mãos. A atividade "Para que servem as mãos” procura estimular nas crianças uma visão crítica do mundo, promovendo o carinho e momentos de partilha.

O esplendor de Gérard Fromanger

Lisboa | exposição | 2.ª a dom.: 10h-19h | M/0

"O Esplendor", de Gérard Fromanger, estreou-se no Museu Coleção Berardo, no passado dia 16 de fevereiro, com muitas histórias para contar. A exposição apresenta diversas séries que marcam a obra do artista: vinte e seis ao todo, perfazendo um conjunto de mais de sessenta quadros essenciais. O diálogo entre o passado e a atualidade transparece em todas as peças.

Desabrochar da liberdade

Seixal | oficina | 22 abr.: 17.30h-19h | 3 aos 12 anos

A Liberdade tem uma flor. Alguém sabe qual é? Exatamente, o cravo! Junte-se a este atelier, na Biblioteca Municipal do Seixal, e celebre a Revolução do 25 de abril, no dia 22 de abril. O objetivo está em aprender um pouco mais sobre este feriado, através de histórias, conversas e cravos feitos à mão.