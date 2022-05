Dia Internacional dos Museus: descubra as celebrações gratuitas que chegam aos museus a 18 de maio

Bem-vindos a Póvoa de Lanhoso

Póvoa de Lanhoso | Castelo de Lanhoso | 18 mai.: 9.30h-12.30h, 14h-18h | grátis

A Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso não deixou passar ao lado o Dia Internacional dos Museus. A 18 de maio, as visitas ao Núcleo Museológico do Castelo de Lanhoso são gratuitas, desconto que se prolonga para residentes do concelho, mediante comprovativo de morada. O Castelo de Lanhoso vê também o seu horário alargado, recebendo visitas de quarta-feira a domingo.

Um museu multifacetado

Guimarães | CIAJG | 18 mai.: 10h-21.30h | grátis

O Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG) preparou uma série de atividades para celebrar o Dia Internacional dos Museus. O ciclo de exposições “Voz Multiplicada” recebe visitas orientadas. As oficinas “Sorte ao Desenho, Desenho à Sorte” e “CartaMuseu” mostram o potencial artístico do museu em toda a sua diversidade. Por fim, o dia termina com o percurso “Ruminar o Museu” e a conversa “Um Museu na Cidade”, com participação de Carlos Bernardo, Nuno Grande e Eduardo Brito.

Explorar Serralves

Porto | Museu de Serralves | 18 mai.: 10h-18h | grátis

Serralves não fica de fora das celebrações do Dia Internacional dos Museus. Os visitantes podem conhecer gratuitamente exposições de artistas reconhecidos a nível internacional, como Mark Bradford, Leonilson e David Douard. Entre as restantes atividades, está a inauguração da mostra "Tarek Atoui: O Testemunho das Água" e a vista à exposição "Ai Weiwei: Entrelaçar", conduzida pela curadora Paula Fernandes.

Circo contemporâneo

Porto | Alfândega do Porto | 18 mai.: 10h-13h, 14h-18h | grátis

A Alfândega do Porto pretende dar a conhecer os museus como espaços de conhecimento e troca de emoções. A 18 de maio, os visitantes têm direito a entrada gratuita em exposições como “O motor da República: os carros dos Presidentes” e “Metamorfose de um Lugar: Museu das Alfândegas”.

Tradição regional

Santa Maria de Lamas | Museu de Santa Maria de Lamas | 18 mai.: 9.30h-17.30h | grátis

O Museu de Santa Maria de Lamas veste-se a rigor para celebra o Dia Internacional dos Museus. A 18 de maio, o Museu funcionará de forma contínua entre as 9.30h e as 17.30h, oferecendo entradas gratuitas a todos os visitantes. Não perca a oportunidade de contemplar um acervo museográfico, profundamente ligado à história da região, através de interessantes visitas orientadas.

Conversas importantes

Lisboa | Museu de Lisboa – Palácio Pimenta | 18 mai.: 10-18h | grátis

O Dia dos Museus celebra-se no Museu de Lisboa com visitas especiais. Na visita-debate “Eu tenho voz”, alunos do 3.º ciclo e Secundário debatem sobre aquilo que os torna livres. Já na sessão “Saltar à Fogueira”, cruza-se os festejos dos Santos Populares com a crítica social do artista Bordalo Pinheiro. Há conversas que precisam de acontecer e o museu tem espaço para elas.

Marionetas para todos

Lisboa | Museu da Marioneta | 18 mai.: 11h, 15h | grátis

Para comemorar o Dia Internacional dos Museus, o Museu da Marioneta apresenta um conjunto de atividades para toda a família. Desde jogos a interessantes exposições, há muitas iniciativas comemorativas por onde escolher. As visitas “Máscaras e marionetas de várias partes do mundo” e “De Convento a Museu” prometem fazer as delícias de miúdos e graúdos. Marque já na sua agenda.

Um dia descontraído

Lisboa | Casa Fernando Pessoa | 18 mai.: 10h-18h | grátis

Para celebrar a maneira como os museus mudam o mundo, a Casa Fernando Pessoa lança, por via digital, as “Sessões Descontraídas”. A ideia é proporcionar uma visita à exposição, com regras mais tolerantes no que toca ao movimento e ao barulho. Visitar um museu também pode ser uma atividade inclusiva para todos.

Cavaleiros invadem o castelo

Lisboa | Castelo de São Jorge | 18 mai.: 10.30h-19h | grátis

A 18 de maio, o Castelo de São Jorge prepara-se para demonstrar o grande poder destas comemorações. Gostava de desmontar o museu, peça a peça? Ou explorar a argamassa presente nas suas infraestruturas? A maioria das iniciativas é desenvolvida em parceria com o Núcleo Museológico do Castelo, contando com entradas gratuitas e uma larga oferta de atividades. Parta à aventura entre as muralhas deste monumento.

Apertar a mão aos presidentes

Lisboa | Museu da Presidência da República | 18 mai.: 10h-18h | grátis

Há muita arte para conhecer no Museu da Presidência da República, especialmente a 18 de maio. Ao longo do dia, têm lugar visitas guiadas, totalmente gratuitas. As famílias estão, assim, convidadas a conhecer o museu, incluindo a exposição temporária "Maria de Lourdes Pintasilgo. Mulher de um Tempo Novo".

Viagem ao Oriente

Lisboa | Museu do Oriente | 18 mai.: 10h-18h | grátis

O Museu do Oriente preparou um programa recheado para o Dia Internacional dos Museus. Além da entrada ser gratuita durante todo o dia, a oficina “Dicionário de Cores” convida as famílias a puxarem pela criatividade, a partir das 14.30h. Também irá decorrer a conferência “A ephemera social, os menus e o Oriente nos séculos XIX e XX”, dirigida por Gonçalves de Vasconcelos e Sousa, e a inauguração da exposição “O Oriente nos Menus dos séculos XIX e XX”.

Aventuras com música e arte

Lisboa | Museu de Etnologia | 18 mai.: 10h, 15h, 16h | grátis

Todos estão convidados a conhecer o Museu de Etnologia no Dia Internacional dos Museus. A 18 de maio, decorrem visitas guiadas às galerias e exposições do museu, com muita animação à mistura. Todas as iniciativas são gratuitas, mediante marcação prévia.

Um cento de cestos

Lisboa | Museu de Arte Popular | 18 mai.: 10.30h, 15h | grátis

Há muita arte popular para descobrir de dia e de noite. O Museu de Arte Popular organiza visitas gratuitas à exposição “Um Cento de Cestos”, que reúne, pela primeira vez, as coleções de cestaria do museu. Preparado para conhecer a tradição de cestaria portuguesa?

Celebrações em grande

Lisboa | Museu Nacional do Traje | 18 mai.: 10h-13h, 14h-18h | grátis

As entradas e atividades gratuitas fazem a festa no Museu Nacional do Traje. Por aqui, o Dia dos Museus começa em grande, com uma hora do conto totalmente dedicada aos mais novos. Entre os programas apresentados, o destaque encontra-se na conversa online sobre o projeto de acessibilidade “Vai de Rodas”.

Arte de Bordalo Pinheiro

Lisboa | Museu Bordalo Pinheiro | 18 mai.: 10h-18h | grátis

No Museu Bordalo Pinheiro, 18 de maio coincide com o pontapé de saída para a 2.ª edição do Programa Residências Artísticas Bordalo Pinheiro. Além da cerimónia de abertura, a partir das 18h, Hugo van der Ding realiza uma visita guiada à exposição "Bordalo Em Trânsito". Às 19h, o museu dá lugar a um finissage da exposição "Bordello", com direito a beberete e música.

Mergulho no museu

Lisboa | Museu da Água | 18 mai.: 16h, 19h | grátis

No âmbito do Dia Internacional dos Museus, o Museu da Água irá organizar duas sessões da visita guiada “Lisboa 360º”. Esta visita, que inclui os miradouros Amoreiras 360º Panoramic View e o terraço do Reservatório da Mãe d'Água das Amoreiras, permite descobrir as colinas de Lisboa sob outra perspetiva, interpretando a evolução da cidade ao longo dos tempos.

Entre Portugal e Espanha

Tavira | Museu Municipal de Tavira | 18 mai.: 15h, 17h | grátis

O Núcleo Islâmico do Museu Municipal de Tavira traz as comemorações do Dia Internacional dos Museus ao sul do país. A exposição “De Triana a Tavira. Cerâmicas sevilhanas dos séculos XIV a XVII” abre-se ao público de forma inédita, através da apresentação do processo que deu origem à exposição. Estão também programadas as conversas “Portugal y los azulejos de Triana (siglos XV y XVI). Un patrimonio Compartido” e “La cerámica sevillana que viajó hacia eloeste. Siglos XIV al XVII” sobre património cultural comum a Portugal e Espanha.

Pelos recantos de Loulé

Loulé | Museu Municipal de Loulé | 18 mai.: 15h, 18h | grátis

No Dia Internacional dos Museus, o Museu Municipal de Loulé organiza um percurso pelo património histórico da região. Da Ermida de Nossa Senhora da Conceição, parte-se rumo ao Castelo Loulé, passando por locais como a Igreja da Misericórdia e a Igreja Matriz de São Clemente. Em comemoração do 10.º aniversário do Polo Museológico da Água, será ainda possível ouvir uma sessão de provérbios muito tradicional.

Ainda existem muitas iniciativas por descobrir! Saiba mais na página oficial do Dia Internacional dos Museus.