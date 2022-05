Dia da Família: conheça as melhores atividades e passeios para celebrar junto de quem mais gosta

Um dominguinho em cheio

Matosinhos | 15 mai.: 11h | grátis | M/0

Os Dominguinhos do MAR Shopping Matosinhos propõem uma atividade simples e muito divertida na manhã de 15 de maio. Num atelier de artes plásticas, como sempre amigo do ambiente, é possível criar uma minhoca e fazê-la correr. Basta pegar num papel, dobrá-lo e desenhar uns olhos e uma boca sorridente. Preparados?

Passear em família

Gondomar, Lisboa, Seixal | 15 mai.: 10h | grátis | M/0

O Movimento de Defesa da Vida (MDV), instituição de solidariedade social que apoia famílias em situações vulneráveis, assinala o Dia Internacional da Família, através da organização de uma caminhada. Cada percurso tem a duração de 3 quilómetros e inicia-se num dos núcleos do MDV como a Biblioteca Municipal do Seixal, o Teatro Camões em Lisboa e o Jardim do Calém em Gondomar.

Feira na natureza

Constância | 14, 15 mai. | sob consulta | M/0

O Município de Constância, através do Parque Ambiental de Santa Margarida, realiza, nos dias 14 e 15 de maio, a Feira da Primavera. Este ano trata-se de uma edição especial, pois é comemorativa do 20.º aniversário do Parque Ambiental. As famílias estão convidadas a desfrutar de oficinas, mercados e passeios que unem a humanidade e a natureza. O preço varia consoante a atividade, mas a diversão está garantida em qualquer uma.

Visita de luxo ao jardim zoológico

Lisboa | 15 mai. | 470€ | M/0

O hotel InterContinental Lisbon tem o programa perfeito para um dia completo em família. Depois de uma noite sobre a capital, um brunch com tudo incluído e uma visita ao Jardim Zoológico de Lisboa são as escolhas certas para um fim de semana em grande. Doces, salgados e opções vegetarianas servem para recarregar baterias antes de conhecer uma enorme variedade de fauna e flora. Adquira já o seu pacote, válido para dois adultos e duas crianças.

Beja em modo romano

Beja | 13 a 15 mai. | grátis | M/0

Beja celebra o Dia da Família durante um fim de semana inteiro, através de um regresso aos tempos romanos. No centro histórico da cidade, celebra-se o Festival Beja Romana, com um programa repleto de música, animação, cortejos, mercados, acepipes e visitas pedagógicas. Todos os caminhos da festa vão dar à Praça da República, local onde ainda hoje existem vestígios de uma Beja romana.

Caminhada à beira-mar

Castro Marim | 15 mai.: 16h | grátis | M/0

Castro Marim convida as famílias a reunirem-se para uma caminhada na praia. A atividade em família sai pelo passadiço, em direção à Praia Verde, e regressa pela beira-mar. Celebrar a família, em todas as suas diferenças e similaridades, e a sua importância na comunidade são os principais objetivos desta iniciativa.

E que tal uma pequena viagem?

Para aqueles que preferem celebrar o Dia da Família a viajar, há vários destinos à escolha. Além de uma longa seleção dentro do país, um saltinho fora da fronteira também vinha mesmo a calhar.