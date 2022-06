Semana mais curta com mais programas. Marque já na agenda estas sugestões por todo o país

Jazz ao ar livre

Maia | espetáculo | 16, 17, 18, 19 jun. | M/0

As melodias de jazz estão de volta ao Parque Central da Maia. Neste espaço verde, os visitantes podem desfrutar de música ao ar livre. Os espetáculos incluem artistas como Eurico Costa, André Silva e AP Quarteto. A natureza, a modernidade e o jazz são apenas ofuscados pelos finais de tarde, à luz de um bonito pôr do sol.

Cantar os parabéns

Matosinhos | atividades | 15 jun.: 10h-18h | M/0

A 15 de junho, o Museu da Quinta de Santiago celebra o aniversário da Cascata da Leceira. O museu preparou um conjunto de atividades dinâmicas para que as famílias possam aprender tradições da região, como marchas populares, acordes de músicas tradicionais, gincana e muito mais. Não perca ainda as visitas à cascata e à exposição de mini cascatas.

Por detrás do minimalismo

Lisboa | exposição | 2.ª a dom.: 10h-19h | M/0

A exposição “Minimalismos e Conceptualismos” do Museu Coleção Berardo leva os amantes de arte a uma viagem pelos anos 60. Aqui não existem regras. Menos é mais e materiais industriais são elevados ao estatuto de obra-prima. Eis uma viagem que pressupõe a interação do espetador, convidando a novas experiências.

Contos e continhos

Faro | hora do conto | 6.ª: 18h | 0 aos 5 anos

Todas as sextas-feiras de junho, reserve um momento para sonhar na Biblioteca Municipal de Faro. Uma hora do conto encantadora, desenvolvida com recurso a diversos adereços ou apenas na companhia de um bom livro. As histórias renascem para a plateia de bebés e crianças, levando as famílias até a um mundo encantado.

Estreia espacial

Todo o país | cinema | estreia 16 jun. | classificação pendente

Buzz Lightyear é a grande estreia da semana. O mundo apaixonou-se pelas aventuras do cowboy Woody e do guerreiro do espaço Buzz LightYear, nos filmes da saga Toy Story. Agora, é a vez de Buzz brilhar sozinho. Nesta longa-metragem, vive-se uma aventura de ação e ficção científica, regressando às origens de um herói lendário.