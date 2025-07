Jenna Ortega ficou no 'centro das atenções' lá fora depois de ter marcado presença, como seria de esperar, na antestreia da segunda temporada de 'Wednesday'.

A atriz, de 22 anos, que interpreta o papel principal, Wednesday Addams, chamou a atenção com o look que escolheu para a ocasião, tratando-se de um vestido da coleção outono 2025 da Ashi Studio Couture, da estilista Enrique Melendez.

Este é um vestido nude, justo, com um design de pele de cobra, com gola, de mangas cava e comprido, acentuando as suas curvas.

A peça foi combinada com uns sapatos Jimmy Choo e o visual ficou completo com umas unhas nude e um rabo de cavalo. No que toca a joias, a opção foi algo simples em tons de prateado, da Rainbow K.

Jenna Ortega tem vindo a inspirar-se na sua personagem, no que ao estilo diz respeito. Já durante as gravações da primeira temporada a atriz apenas usava preto.

"Quando estava a trabalhar em 'Wednesday', de repente, eu só usava preto. Não sabia a razão. Por algum motivo, o meu armário simplesmente perdeu a cor", contou em conversa com o The Cut, da New York Magazine, em março de 2023.

Nas passadeiras vermelhas em que marcou presença, Jenna Ortega também recorreu a roupa semelhantes, em tons escuros, como aconteceu na cerimónia dos SAG Awards de 2023, onde usou um vestido Versace todo preto e com um corpete.

Jenna Ortega© Getty Images

E o mesmo aconteceu no desfile de moda outono/inverno 2023 da Saint Laurent, quando escolheu um vestido com capuz e costas destapas.

Jenna Ortega© Getty Images

Ao falar sobre como a personagem inspirou o seu estilo quando conversou com a Harper's Bazaar em maio, Jenna Ortega partilhou: "Eu definitivamente sinto que tenho um pouco mais de gosto gótico do que quando era adolescente."

A série 'Wednesday' e o que se sabe sobre a segunda temporada

De acordo com a revista People, que fala da sinopse oficial de 'Wednesday', a segunda temporada da série mostra a personagem de Jenna Ortega a lidar com "a família, amigos e velhos adversários, impulsionando-a a mais um ano de caos sombrio e excêntrico".

"Armada com a sua sagacidade afiada e charme insensível, Wednesday também mergulha num novo mistério sobrenatural de arrepiar", acrescentam.

Sabe-se ainda que a segunda temporada de 'Wednesday', parte 1, vai estrear na Netflix na próxima quinta-feira, dia 6 de agosto, e a parte 2 chega no mês seguinte, também numa quarta-feira, dia 3 de setembro.

