As férias nem sempre são sinónimo de desligar e de descanso, muitas vezes, apesar de ser um período de férias existe a sensação de que o pensamento não abranda ou de que o nosso interior está tão agitado que nos leva a estar sempre a criar coisas para fazer e tarefas para nos ocuparmos.

A verdade é que ser capaz de desligar e ser capaz de serenar corpo e mente é essencial para que possamos efetivamente descansar e regenerar energias físicas, emocionais e mentais. Para o conseguirmos fazer há algumas estratégias essenciais, das quais se destacam:

1. Resolver pendentes

Opte por dedicar o primeiro dia de férias para resolver todos os assuntos que não poderão ser adiados, sejam familiares, ou profissionais. Ao fazê-lo não está a desperdiçar um dia de férias, está sim a garantir que assim, pode desligar e serenar a mente e que nenhum pendente urgente fica por resolver a introduzir ruído de fundo ao processo de desligar e às férias;

2. Defina limites durante o período de férias

Seja relativamente às questões profissionais, seja relativamente a pendentes sociais ou familiares, é essencial definir os limites e mostrar aos outros que está efetivamente indisponível. Desative as notificações profissionais e lembre-se que nenhum pendente que possa existir deve invadir o seu tempo de descanso. Seja assertivo e seguro na expressão dos seus limites e das suas necessidades aos outros;

3. Permita-se a não fazer nada

Para desligar passe mais tempo a fazer tarefas lúdicas que impliquem bem-estar e prazer imediato. Lembre-se que para desligar os horários devem ser mais flexíveis, as exigências devem ser menores e devemos respeitar aquilo que o corpo e mente nos pedem. Por isso, opte por reger-se mais pelo relógio interior, do que pelo relógio exterior;

4. Acolha os seus pensamentos e emoções

Permita-se a ouvir os seus pensamentos, a estar atento às suas emoções e a deixar-se sintonizar com o seu interior. Mesmo que sejam pensamentos ou emoções mais desconfortáveis, se se estão a instalar, precisam de ser ouvidas, acolhidas e integradas no seu interior e no momento presente. Perante isto, para desligar efetivamente nunca fuja do seu interior.

Lembre-se que, em fase de férias, desligar é essencial para garantir o bem-estar ao longo do ano, a saúde emocional e a saúde física. Por isso, permita-se a viver o momento presente e a tranquilizar o seu interior, para que o reinício tenha toda a energia e bem-estar que lhe são essenciais.

Um artigo das psicólogas clínicas Cátia Lopo e Sara Almeida, da Escola do Sentir.