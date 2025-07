As férias devem representar períodos leves, que nos permitam recuperar energia física e mental. No entanto, muitas vezes, as férias não conseguem ter esse poder absolutamente reparador que todos desejamos.

Seja porque a logística e os apelos familiares parecem tornar-se mais intensos seja porque parece impossível aceder à capacidade de desligar efetivamente de todos os estímulos profissionais — e não só — que vão existindo ao longo do ano.

Sermos capazes de desligar e de nos permitirmos a ausência de estímulos será um dos fatores mais importantes para garantir o descanso necessário nos períodos de férias. Pois, se não houver a capacidade de desligar as notificações dos email, das vias de comunicação com as exigências do trabalho, mesmo que o corpo descanse a mente continua em hiperestímulo e entra num processo de dualidade entre a necessidade de férias e a tentativa de se manter ligado, com controlo e disponibilidade para os apelos profissionais. Sendo este cenário absolutamente contraproducente para o nosso bem-estar.

Outro dos fatores essenciais é a capacidade de manter a harmonia no casal, as férias implicam que muitas vezes um casal se confronte com todos os lados mais difíceis da sua relação e quando uma relação está menos estável, os períodos de férias podem colocar em evidência os atritos e as assimetrias entre o casal. Nesse sentido, é essencial que seja colocada na relação uma dose significativa de comunicação, tolerância e empatia, para que o casal possa aproveitar esse tempo disponível de forma mais intensa para reparar dificuldades e não para as intensificar.

Para além de tudo isto, há muitas vezes a necessidade de gerir os filhos, para que as férias promovam momentos de bem-estar familiar, as rotinas base da família devem manter-se e as crianças devem ser trazidas para as exigências do dia a dia, seja na preparação das refeições, seja na responsabilidade de manter as suas coisas arrumadas. Quando isto acontece, há também mais espaço e disponibilidade dos pais, para passear, brincar e conversar com as crianças e, desta forma, aproximar a relação e consolidar laços.

Por fim, mas não menos importante, independente do contexto familiar, cada um de nós precisa de ter momentos nas férias dedicados única e exclusivamente ao seu próprio bem-estar e ao seu próprio autocuidado, esses momentos mesmo que não sejam longos, permitem a conexão connosco próprios e o reenergizar de energias internas, que é essencial ao bem-estar.

Nunca nos esqueçamos que as férias tem uma função importantíssima no nosso equilíbrio interno e externo e, que por isso mesmo, devem ser respeitadas e devem garantir o descanso efetivo, lembrando-nos que o descanso não pode ser apenas físico, precisa também de ser mental e emocional, para que todo o nosso organismo encontre o equilíbrio e a energia necessária para prosseguir.

Um artigo das psicólogas clínicas Cátia Lopo e Sara Almeida, da Escola do Sentir.