Marionetas em Gondomar

Gondomar | atividades | 1 jul. a 10 jul.: 10h-16h | M/0

Gondomar recebe o 8.º Encontro Internacional de Marionetas, de 1 a 10 julho. Na Biblioteca Municipal de Gondomar – Camilo Oliveira, encontra jogos tradicionais que o irão surpreender, num verdadeiro Jardim de Marionetas. Junte-se ao convívio, onde os bonecos de fios são o elemento central.

Se eu fosse…

Nazaré | hora do conto | 2.ª a 6.ª: 9h-13h, 14h-17h | 3 a 6 anos

Até ao final de junho, a Biblioteca Municipal da Nazaré tem muitas iniciativas para conhecer. A hora do conto “Se Eu Fosse… Nacionalidades” projeta nas crianças o desejo de dominar os mecanismos de compreensão da leitura. Apresenta-se uma porta de entrada para o universo da literatura e para a formação dos mais novos.

Mistérios do corpo humano

Lisboa | exposição | a partir de 26 jun., 2.ª a dom.: 10h-19h | M/0

A nova exposição do Museu Coleção Berardo, “Dos Pés à Cabeça”, pretende refletir a forma como artistas modernos e contemporâneos representam o corpo humano. Esta mostra tem a Estrelas & Ouriços como entidade parceira, incluindo artistas como Henri Michaux, Jean Dubuffet, Caetano Dias, Peter Blake, Fernando Lemos, Ângelo de Sousa e Helena Almeida.

Cinema para todos

Lumiar | cinema | até 16 jul., 5.ª, 6.ª, sáb.: 21.45h | M/0

Luzes, câmara e ação sabem melhor ao ar livre. Este verão, a Quinta das Conchas recebe o festival CineConchas. Num amplo espaço verde, exibem-se longas-metragens gratuitas para todas as idades. A 30 de junho, as sessões arrancam às 21.45h com “Mais Uma Rodada”, realizado pelo cineasta Thomas Vintenberg.

Labirinto da humanidade

Elvas | exposição | até 3 jul.: 3.ª: 15h-18h, 4.ª a dom.: 10h-13h, 15h-18h | M/0

O Museu de Arte Contemporânea de Elvas recebe a exposição "Caminhos Cruzados, José Pedro Croft na Coleção António Cachola". A cumplicidade entre esta dupla brilha ao longo de mais de 60 obras. De reflexões, nasce o drama do Homem no seu labirinto, procurando o fio de Ariane que o poderá levar à felicidade.