Celebra-se no Brasil esta quinta-feira, 12 de junho, o Dia dos Namorados. Data especial que Katia Aveiro fez questão de assinalar publicamente.

A irmã de Cristiano Ronaldo usou a sua página de Instagram para declarar-se ao companheiro, Alexandre Bertolucci Jr..

"Ao nosso [amor] e aos de todos os que são tal como o nosso. Leves, sem barreiras, com respeito, sabedoria e de verdade. Que aceitam as diferenças um do outro, que se cuidam, se protegem e, acima de tudo, se unem no bom e no ruim. E se admiram. A admiração é a mais bela forma de amar. E é bom amar-te", escreveu.

Às suas palavras, Katia Aveiro juntou uma fotografia de ambos. "Feliz Dia dos Namorados, riqueza minha", completou.

A relação da empresária com o brasileiro Bertolucci Jr., recorde-se, dura há já vários anos. O casal tem em comum a pequena Valentina, terceira filha de Katia.



© Reprodução Instagram - Katia Aveiro



