Mais uma semana ao sabor do calor do verão. Haverá melhor oportunidade de reunir amigos e família em redor do mesmo programa? Festivais de música, exposições de última hora e mergulhos na piscina. Aproveite tudo o que Portugal tem para dar, de Norte a Sul do país. De facto, em agosto, todos os dias são úteis para partir à aventura.

Piscina ao sabor das marés Leça da Palmeira | piscina | 2.ª a dom.: 9h-19h | M/0 Construída na década de 1960 e inaugurada em 1966, a Piscina das Marés foi projetada pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira. O projeto consiste em duas piscinas de água salgada para adultos e crianças. Depois de algumas obras de reabilitação, encontra-se aberta a todos os públicos. Um plano perfeito para quem gosta de nadar ao sabor das ondas, com a máxima segurança. Sons bem portugueses Tomar | festival | 12 a 15 ago. | M/6 Cem Soldos recebe o festival Bons Sons, onde toda a aldeia contribui para ouvir as melhores melodias da música portuguesa. B Fachada, Cassete Pirata, Lena D’Água e Rui Reininho são apenas alguns dos artistas que compõem o cartaz. Tomar está em festa, a partir de 12 de agosto, e todas as famílias estão convidadas. Espreitar a ópera chinesa Lisboa | exposição | 3.ª a 5.ª, sáb., dom.: 10h-18h, 6.ª: 10h-20h | M/0 Agosto marca a última oportunidade para visitar a exposição do Museu do Oriente, dedicada à Ópera Chinesa. Cerca de 300 objetos oferecem um olhar privilegiado sobre esta arte performativa. A Ópera Chinesa inclui trajes, perucas, toucados, modelos de maquilhagem e marionetas, que ilustram um dos maiores tesouros culturais da China. Modernistas saem à rua Lisboa | oficina | 8 a 12 ago.: 10h-17h | 6 aos 12 anos O Museu da Marioneta apresenta a oficina de verão “Modernista, Modernista, Vais Ter um Verão de Artista!”. Os mais novos são convidados a explorar o Jardim da Estrela. Inspirados por Almada Negreiros, Amadeo de Souza-Cardoso, Júlio Pomar e outros artistas, criam-se livros, fazem-se máscaras e escrevem-se histórias em conjunto. Artes de rua Évora | festival | até 14 ago. | M/0 O festival de todas a artes e culturas invade as ruas de Évora, após dois anos de interregno. O Festival Artes à Rua reúne um total de 52 espetáculos, entre dança, música, teatro e performance. A programação resulta, em parte, de residências artísticas que unem artistas eborenses e criadores de várias nacionalidades. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram