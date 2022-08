Gatos para todos | Viana do Castelo

Do coração dos cidadãos de Viana do Castelo, nasceu a Gatos de Ninguém. Esta associação procura sensibilizar para o abandono e maltrato de gatos, promovendo a manutenção de colónias de rua e adoção responsável. Se é um amante dos amigos com bigodes, ajude esta instituição a ajudar os que precisam.

Casa precisa-se | Aveiro

Em atividade desde 2006, a Associação Gato de Rua tem como principal objetivo oferecer cuidados a gatos de rua, desde esterilizações a consultas médicas. Uma verdadeira casa para gatos que ainda não a têm. Os visitantes são convidados a adotar ou a aderir à “Campanha 1€ Mensal” para apoiar as atividades da associação.

Patinhas urbanas | Coimbra

Na Gatos Urbanos, nada é mais importante do que o bem-estar dos patudos, encontrados em Coimbra. Resgatar, adotar e esterilizar são três dos seus principais eixos de atuação, por um futuro com menos animais em situações precárias. É uma associação totalmente movida pela força dos seus sócios, donativos e voluntários.

Felinos à solta | Lisboa

Grandes, pequenos, meigos e ariscos. Desde os que foram abandonados aos que sempre viveram nas ruas, nenhum caso é demasiado para a Gatos À Solta, a operar nas ruas de Lisboa. As portas estão abertas para receber famílias de acolhimento temporário, donativos ou voluntários, de todos os feitios e idades, tal como os gatos que acolhem.

Amigos de bigodes | Faro

As colónias de gatos de rua de Albufeira estão a cargo da Amigos dos Gatos do Algarve. Esta associação alimenta mais de 400 gatos, focando-se na sua esterilização e apoio em caso de ferimentos. Também se encontra disponível para dar informação sobre cuidados a ter com os patudos. Pode contribuir mensalmente, com valores para qualquer bolso.