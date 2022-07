Levar sempre os documentos

Quer viaje por mar, terra ou ar, é sempre importante trazer os documentos do seu animal. O boletim de vacinas e a identificação são essenciais para ter acesso a cuidados médicos, tornando-se ainda mais importantes caso viaje de avião. Não se esqueça que, para entrar em alguns países, é essencial que os patudos tenham as vacinas em dia.

Visita ao veterinário

Especialmente para os animais mais ansiosos, uma visita ao veterinário antes de viajar torna-se indispensável. Com ajuda profissional, é mais fácil delinear estratégias para acalmar os amigos de quatro patas ou receitar-lhes comprimidos, se necessário. Despistar eventuais patologias que possam tornar as viagens mais difíceis é também essencial.

Conforto em primeiro lugar

Garantir o conforto do seu animal de estimação é meio caminho andado para ter uma viagem mais tranquila. Antes de embarcar, procure a caixa transportadora mais indicada para o seu patudo. Inclua também alguns elementos conhecidos na caixa como brinquedos, uma manta ou até mesmo um biscoito de vez em quando.

Atenção às paragens

Quando a nossa mente só pensa em férias, queremos chegar ao local de relaxamento o mais depressa possível. Se viaja de carro, as pausas durante as viagens são indispensáveis, ainda para mais se estiverem animais presentes. Beber água, esticar as pernas e apanhar um pouco de ar são atividades importantes tanto para patudos, como para pessoas.

Conhecer as regras

Muitas vezes, os meios de transporte e os destinos que escolhemos para as férias não estão prontos para receber certos animais. Verifique se os estabelecimentos que prefere são pet friendly, assim como os protocolos existentes em companhias aéreas e outros meios de transporte. O porte do animal pode ser determinante para averiguar as suas condições de viagem.