Prepare as lancheiras para os campos de férias, as idas à praia ou ao parque a pensar nos mais pequeninos. Frutas, gelados, iogurtes criativos ou sumos naturais são algumas das receitas deliciosas que pode preparar em casa com a ajuda dos seus pequenos cozinheiros.

Gelado de banana

Descasque as bananas, passe pelo liquidificador e, em seguida, coloque em copos separados de acordo com a quantidade de gelados que pretende. Não se esqueça de colocar pauzinhos de gelado. Leve ao congelador e deixe ficar até assumir a consistência e a temperatura de um gelado. Pode adicionar outras frutas de acordo com o gosto dos miúdos.

créditos: wundervisuals

Legumes laminados

Os legumes também podem ser um lanche irresistível para as crianças. Prepare um prato com cenoura, aipo, pepino e tomate laminado, adicione duas colheres de queijo Philadelphia ou um molho de iogurte natural para que eles possam colocar os legumes.

Espetadas de frutas

Esta receita é conhecida e deliciosa, dificilmente os miúdos resistem. Prepare frutas frescas cortadas aos cubos, inclua uma variedade de frutas e, com a ajuda dos pequenos cozinheiros disponha em forma de espetadas com os pauzinhos de churrasco.

Sumos 100% naturais

Com a ajuda da pequenada prepare sumos refrescantes com fruta fresca da época. Eles terão de resistir aos refrigerantes. Aproveite para decorar os copos com frutas, palhinhas coloridas e guarda-sóis.

Iogurte criativo

Os iogurtes podem ser excelentes opções para um lanche de verão. Só tem de escolher o iogurte natural que o seu filho gosta mais, cobri-lo com fruta seca e polvilhá-lo com canela. Pode tirar da embalagem e colocar em taças bonitas de modo que fique mais apreciável e consequentemente, mais apetecível.