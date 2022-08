Férias procuram-se! Conheça as melhores sugestões para ir para fora cá dentro

Olhó moliceiro! | Aveiro

Aveiro é um lugar em que apetece viver. A aventura começa, de imediato, no seu canal central, onde o rio invade a cidade. Quer deseje passear a pé pela Costa Nova ou dar uma voltinha de moliceiro, eis um lugar com programas para todos os gostos. Se é apreciador de doces, não pode deixar de provar as tripas e os ovos moles, típicos da região.

Respirar o ar da serra | Caramulo

A vila do Caramulo é a porta de entrada para a serra que lhe deu o nome. Por estas paragens, pode observar excelentes panorâmicas da Beira Interior como o Caramulinho, com 1075 metros de altitude, e o Cabeço da Neve. Nas encostas da Serra do Caramulo, florestas de carvalhos, castanheiros e pinheiros ligam toda a família à natureza.

Um saltinho ao medieval | Óbidos

Dentro de altas muralhas, esconde-se a vila de Óbidos, sempre pronta a encantar quem a visita. Ao seguir o empedrado, conhecido pelas suas ruas estreitas, embarca numa autêntica viagem ao passado. Desde a capela-oratório de Nossa Senhora da Piedade aos jardins e miradouros do castelo que datam do século XII, deixe-se encantar por esta joia do Oeste.

Ares da planície | Beja

Visitar o Alentejo é ideal para fugir à confusão dos centros urbanos. A tranquilidade das povoações de cal branca é argumento mais do que suficiente para conhecer esta grande planície. Em Beja, encontra muita história viva por descobrir, incluindo uma visita obrigatória às peças mecânicas do Convento do Mosteirinho. Um plano perfeito para os dias de clima ameno.

A ilha lilás | Ilha Terceira

Há muitos paraísos portugueses para conhecer além-mar. A Ilha Terceira é, sem dúvida, um deles, ganhando o título de segunda ilha mais habitada do Arquipélago dos Açores. A Igreja Matriz da Praia da Vitória, o Antigo Convento e Igreja de São Francisco e o Algar de Carvão são apenas alguns dos pontos a não perder neste destino.