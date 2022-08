Ainda há muitos planos de verão para aproveitar! Entre em grande no mês de setembro com estas sugestões

Regresso das noites brancas

Braga | festival | 2 a 4 set. | M/0

Um dos momentos mais marcantes da Cultura Bracarense está de volta. A Noite Branca de Braga regressa com uma nova imagem, procurando a comunhão com o território e a comunidade. Vários palcos no centro da cidade recebem instalações, performances, exposições e concertos, que farão parte de uma jornada de mais de 48 horas.

Celebrar o jazz

Figueira da Foz | festival | 1 a 3 set. | M/6

Em plena pandemia, Portugal viu nascer o Figueira Jazz Fest, um palco, construído por músicos portugueses, com o intuito de estimular o encontro de vozes e géneros musicais. Este ano, Cabrita, juntamente com The Legendary Tigerman, Samuel Úria e Selma Uamusse, é o primeiro a subir ao palco do Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz.

Uma feira cheia de luz

Montemor-o-Novo | feira | 31 ago. a 5 set. | M/0

A Feira da Luz / Expomor 2022 está de volta a Montemor-o-Novo. Reconhecido como um dos grandes certames da região, o evento prima pela sua oferta cultural, incluindo concertos, comercialização de produtos regionais e exposições. O Espaço Tasquinhas recebe as centenas de visitantes esperados para a edição deste ano.

Ópera aquática

Lisboa | espetáculo | 1 a 3 set.: 21h | M/5

O OperaFest Lisboa 2022 pretende sensibilizar as crianças para o maravilhoso mundo da ópera. O espetáculo escolhido para fazer as delícias de pais e filhos é Jeremias Fisher, focada na história de um menino peixe. A liberdade, o respeito e a aceitação da diferença são alguns dos temas centrais da ópera, em exibição no Museu Nacional de Arte Antiga.

Cinema à luz das estrelas

Vila Real de Santo António | cinema | 31 ago.: 21.30h | M/12

Vila Real de Santo António recebe mais uma sessão de cinema de rua, na Avenida da República. Em causa, está o filme “Três Verões” da realizadora Sandra Kogut. Nesta comédia brasileira, todos os anos, Edgar e Marta organizam uma grande festa na sua luxuosa casa de praia. Até que, a pouco a pouco, a relação do casal vai-se complicando.

