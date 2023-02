Momentos em família | Viana do Castelo

Inaugurada em 2017 como praia que permite animais, o largo areal e as águas calmas da Praia do Coral convidam a corridas e a mergulhos sem medos. Encontra-se também equipada com sacos e depósitos para os dejetos dos animais. Eis a oportunidade perfeita para desfrutar de momentos divertidos ao lado do seu melhor amigo.

Pelo bem-estar animal | Esposende

Situada na zona norte do concelho de Esposende, a Praia Suave Mar recebe os amigos de quatro patas de braços abertos. O seu espaço de fácil acesso está inteiramente equipado com bebedouros e um circuito de limpeza recorrente. A iniciativa parte do Plano Estratégico Municipal de Esposende para o Bem-Estar Animal, criado pela Câmara Municipal.

Pet friendly desde sempre | Peniche

A Praia do Porto da Areia Norte foi a primeira praia pet friendly do país. Prolongando-se até ao Cabo Carvoeiro, o areal tem cerca de 80 metros de comprimento e é delimitado pelas típicas rochas desta paisagem costeira. Além dos sacos disponíveis para utilização, o serviço de assistência está garantido pelo projeto Sea Watch.

Pescadores e patudos | Paço de Arcos

Também conhecida por Praia Velha, a Praia dos Pescadores, situada no concelho de Oeiras, permite a permanência de animais de estimação. Esta encontra-se equipada com bebedouro e dispensador de sacos, estando sujeita a limpeza regular. Apesar de não ser muito extensa, a área promete agradar ao elemento mais peludo da família.

Brincadeiras na natureza | Vila Nova de Milfontes

Para um dia maravilhoso junto ao rio, visite a área norte da Praia das Furnas-Rio. Neste lugar, os amigos de quatro patas são bem-vindos e podem brincar à vontade, tendo em conta as regras de higiene e segurança. Esta praia fluvial tem um ambiente calmo, rodeado de vegetação. Os banhistas devem, ainda assim, ter em conta que não é vigiada.