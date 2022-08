Se está à procura de um plano de férias relaxante, tem de visitar uma destas 5 cascatas

Postal à moda do Norte | Gerês

Em pleno coração do Gerês, o rio Arado corre pelas rochas, dando origem às Cascatas do Tahiti, também conhecidas por Cascatas de Fecha de Barjas. Acessíveis por caminhos de pedras, a beleza converte estes locais num autêntico postal nortenho. A temperatura quente, em comparação com outras cascatas, é também um dos seus pontos fortes.

Conhecer a cabreira | Aveiro

Se está pelos arredores de Aveiro, não pode perder uma visita à Cascata da Cabreira, inserida no Parque de Lazer da Cabreira, em Sever do Vouga. Rodeada por um bosque encantador, não há lugar melhor para descansar e respirar ar puro, depois de uma caminhada. No meio da natureza em estado puro, é fácil perder a noção do tempo.

Encantos da paisagem protegida | Arganil

A paisagem protegida da Serra do Açor guarda a maravilhosa Cascata Fraga da Pena. Ao longo de uma fraga de xisto, a cascata cai de forma contínua, dando origem a uma relaxante piscina natural. Quer seja adepto de mergulhos ou prefira apenas molhar os pés, eis uma cascata que satisfaz todos os gostos.

Rochas únicas | Beja

A Cascata do Pulo do Lobo é considerada uma das cascatas mais importantes do Sul de Portugal. Este curso de água dispõe de uma localização privilegiada no Parque Natural do Vale do Guadiana, sendo alimentado pelo rio Guadiana. O seu nome tem origem nas formações rochosas estreitas, capazes de ser transpostas por um lobo. Sem dúvida, um destino singular!

Queda paradisíaca | Algarve

Mesmo ao lado do povoado de Alte, na região do Algarve, encontra-se a Cascata da Queda do Vigário. Com 24 metros de altura, este curso de água é alimentado pela ribeira de Alta, formando uma lagoa, convidativa a longos banhos. Situada numa área de vegetação intensa, é um pequeno paraíso que vale a pena visitar.