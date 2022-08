Em casa durante o pico do calor? Comece a ver uma destas 5 séries em família

Fugir à desgraça

Netflix | M/7

Entre o humor e a tragédia, surge “Uma Série de Desgraças”, baseada no universo literário de Lemony Snicket. A vida não tem sido fácil para os irmãos Baudelaire. Violet, Klaus e Sunny são obrigados a viver com um parente afastado, depois da morte dos seus pais num incêndio. O malvado Conde Olaf acaba por acolher os órfãos, levando-os a viver mil e uma aventuras.

Netflix

Um verão único

Disney+ | M/8

Sejam muito bem-vindos a “Gravity Falls”, um lugar onde o normal é sinónimo de paranormal. Dipper e Mabel Pines estão prestes a passar um verão diferente, na companhia do seu tio avô Stan. Acontecimentos inexplicáveis levam os gémeos a interessarem-se pela localidade. De peripécia em peripécia, as gargalhadas são garantidas.

Walt Disney Pictures

Como gato e rato

HBO Max | M/5

Em “O Show de Tom e Jerry”, revisitam-se rivalidades que encantaram gerações. Tom, um gato de estimação cheio de energia, passa a vida a perseguir Jerry, um astuto ratinho que nunca se deixa apanhar. Nos bosques, no jardim ou em casa, estes aminimigos nunca se dão bem, vivendo a vida no limite.

créditos: HBO Max

O mestre do Kung Fu

Amazon Prime | M/7

Se as crianças lá de casa gostaram dos filmes do “Kung Fu Panda”, há mais histórias para descobrir na série “Kung Fu Panda: The Paws of Destiny”. Com muita coragem, Po conseguiu ganhar o título de Mestre Dragão. Mas nada podia prepará-lo para o seu maior desafio até à data: ser professor de um grupo de crianças indisciplinadas da Vila Panda.

Amazon Prime

Partir à descoberta

Apple TV+ | M/6

Amizades nascidas à beira-mar dão mote à série “Surfside Girls”, uma adaptação das novelas gráficas de Kim Dwinell. A perspicácia de Sam e Jade conduz as duas melhores amigas a ousadas descobertas, enquanto investigam os mistérios da sua cidade natal, Surfside. O que esconde esta terra adormecida?