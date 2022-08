Sétima arte ao ar livre

Braga | cinema | 25 ago.: 21.30h | M/0

A Câmara Municipal de Braga promove mais uma sessão de “Cinema no Pátio”, com interessantes longas-metragens para conhecer ao ar livre. Desta vez, o espaço exterior do gnration recebe “A Noite” de Michelangelo Antonioni. A arquitetura moderna e o jogo entre silêncio e ruído encontram-se em força nesta produção.

Música no oeste do país

Caldas da Rainha | espetáculos | 25 a 28 ago.: 22h | M/0

Nas Caldas da Rainha, o Parque D. Carlos I recebe a Feira dos Frutos, com um cartaz recheado de artistas. Nenny, D.A.M.A, Calema e Bárbara Tinoco são os artistas que encabeçam o cartaz, com muitos DJ sets à mistura. Um evento para toda a família, cheio de animação, sabores tradicionais e venda de produtos de artesanato.

Cinema cheio de animação

Torres Vedras | cinema | 26 a 27 ago. | M/6

Os BANG Awards - Festival Internacional de Cinema de Animação estão de volta para colocar as artes digitais, multimédia, ilustração e cinema de animação no centro da conversa. Neste festival, o foco está na aposta em jovens criadores e no apoio à produção de conteúdos, tendo como tema da sua 6.ª edição o mote “Choices”.

Regresso da feira do livro

Lisboa | feira do livro | 25 ago. a 11 set. | M/0

O Parque Eduardo VII recebe o evento que fomenta, há nove décadas, o gosto pela leitura em miúdos e graúdos. De 25 de agosto a 11 de setembro, a Feira do Livro de Lisboa sai às ruas, com novidades literárias fresquinhas, entre eventos e sessões de autógrafos. Conheça milhares de livros, a preços únicos.

Palavras à solta

Beja | festival | 26 a 28 ago. | M/0

Beja dá as boas-vindas à Festa da Palavra Contada. Com o tema “O Poder da Palavra”, a 16.ª edição das Palavras Andarilhas dá voz a contadores de histórias nacionais e internacionais. O Jardim Público, o Auditório do Coreto e a Biblioteca Municipal José Saramago são apenas alguns dos espaços que se transformam para receber a iniciativa.

Gostou destas sugestões? Ainda há mil e um programas no Norte, Centro, Sul e ilhas de Portugal para descobrir. Saiba mais na revista Estrelas & Ouriços!