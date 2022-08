Pôr-do-sol nos quatro cantos do país: descubra os melhores lugares para passar os finais de tarde

Sol à beira-rio | Vila Nova de Gaia

Nas margens de Vila Nova de Gaia, encontra-se o Jardim do Morro. É neste espaço verde que o rio e o sol se cruzam. Ao fim da tarde, os visitantes são convidados a sentarem-se no relvado, emoldurados por um belo pôr-do-sol. Se deseja acrescentar a esta combinação inesquecível uma boa refeição, a Esplanada do Jardim do Morro está pronta para o acolher.

Paisagens do Oeste | Caldas da Rainha

O Miradouro de Boavista é conhecido pelas suas vistas desafogadas para a Foz do Arelho. Entre areais dourados e águas límpidas, a cereja no topo do bolo de um dia de praia bem passado converte-se, sem dúvida, num pôr-do-sol à beira-mar. Eis um cenário digno de um quadro, à sua disposição na zona Oeste.

Jardim cheio de Lisboa | Lisboa

Criado no século XVIII, o Jardim do Torel converteu-se num dos lugares mais emblemáticos da capital. Com vista para os altos e baixos de Lisboa, este jardim é perfeito para relaxar ao final da tarde. As suas sombras e relvados convertem-se em sinónimo de bons momentos, iluminados pelo pôr-do-sol.

Areal bucólico | Setúbal

No areal da Praia da Comporta, o pôr-do-sol tem outro sabor. Esta zona bucólica oferece-lhe o ar do mar, a uma curta distância de Lisboa. Vale a pena a visita pela atmosfera relaxante e pela sua disposição, totalmente transformada pela luz laranja. Por estes lados, todos os dias cheiram a férias.

Cabo para passeios | Sagres

No ponto mais sudoeste da Europa continental, o sol põe-se de maneira singular. O Cabo de São Vicente, em Sagres, recebe milhares de visitantes todos os anos para apreciar as paisagens, com direito a pôr-do- sol incluído. Sentimo-nos pequenos ao observar a imensa costa, vigiada pelo farol do cabo.