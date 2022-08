Semana com cheirinho a feriado: aproveite os momentos de descanso com a ajuda destas sugestões

Regresso da música

Paredes de Coura | festival | 16 a 20 ago. | M/6

Depois de dois anos de interregno, Paredes de Coura volta a receber o festival mais aguardado do ano. O Vodafone Paredes de Coura está de regresso com muita música para animar os festivaleiros. Pixies, Beach House, Idles, Turnstile e The Blaze são alguns dos nomes que sobem ao palco nortenho.

Cinema a céu aberto

Vila Nova de Famalicão | cinema | 17 ago.: 22h | M/12

Vila Nova de Famalicão prepara-se para receber sessões de cinema ao ar live, graças à 23.ª edição do “Cinema Paraíso - Projeto Itinerante de Cinema Ao Ar Livre”. Esta semana, o Parque da Devesa recebe “Contos de Verão” de Eric Rohmer. Gaspard espera que a sua amada Lena chegue à província de Dinard para viver um verão inesquecível.

Praia paradisíaca

Peniche | praia | 2.ª a dom. | M/0

Ondas e espaços de descanso para todos os gostos. Assim é a Praia do Baleal, em Peniche, dividida entre norte e sul. Na parte central da praia, as ondas são calmas, convertendo-se no lugar ideal para levar os miúdos. As extremidades são mais aconselhadas a aventureiros e amantes de surf.

Melodias e sabores

Seixal | festival | 19 a 28 ago. | M/0

Dez noites cheias de música, gastronomia, artesanato e muita animação, na Quinta da Marialva. Eis a premissa das Festas Populares de Corroios, com espetáculos para todas as idades, de entrada gratuita. Entre os artistas confirmados, encontram-se Amor Eletro, Stereossauro e Augusto Canário.

Bonecos de trapos em palco

Odemira | espetáculo | 16 ago.: 21.30h | M/0

No âmbito do projeto “Animar o Verão”, Odemira recebe o espetáculo dos bonecos de trapo Azeite e Vinagre. A companhia “Os Piscos” dinamiza um momento de lazer para crianças e jovens, cheio de peripécias. Esta semana, todos os caminhos para as famílias vão dar ao Mercado de São Luis.

Gostou destas sugestões? Ainda há mil e um programas no Norte, Centro, Sul e ilhas de Portugal para descobrir. Saiba mais na revista Estrelas & Ouriços!