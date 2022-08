Férias para todas as idades! Descubra 5 hotéis desenhados à medida das famílias

Resort na natureza | Nazaré

No Ohai Nazaré, as famílias podem desfrutar de férias na natureza, com o conforto de um resort. Além de passar as noites num bungalow ou em regime de glamping, aproveite as atividades que o recinto tem para oferecer. A joia da coroa encontra-se na piscina mais alta da Europa, feita de contentores marítimos.

Férias desportivas | Torres Vedras

A meia-hora de distância da capital, o Dolce CampoReal Lisboa proporciona uma tranquilidade singular, emoldurada por paisagens verdejantes. Os seus 151 quartos e suites oferecem vistas maravilhosas para as vinhas da região e para a Serra do Socorro. As famílias mais desportivas dispõem de dois courts de ténis, um campo de futebol, piscina interior e muito mais.

Viagens à moda do Sul | Lagos

Nos arredores da Praia da Luz, surge o Aqualuz Lagos Hotel, o lugar perfeito para conhecer uma das regiões mais bonitas do Algarve. Desde atividades náuticas, propostas pelo hotel, a uns bons mergulhos nas piscinas, não há melhor opção para agradar a miúdos e graúdos. Com o mar a 15 minutos de distância, passeie muito e viva as melhores aventuras culturais.

Mar para todos | Sagres

Rumar ao Martinhal Sagres Beach Family Resort Hotel é garantir bons momentos para pais, filhos, tios, primos e avós. Ao longo do dia, usufrua dos vários tipos de alojamento e da vista em tons de azul, com direito a um agradável pôr-do-sol. Para as crianças, o Kids Club oferece atividades para qualquer idade, dos poucos meses de vida aos adolescentes.

Aventuras em qualquer lugar | Todo o país

Com 27 unidades hoteleiras espalhadas pelo país, o grupo Vila Galé prima por férias inesquecíveis em qualquer lugar. Numa matriz sustentável, oferece-se relaxamento e profissionalismo, juntando atividades para famílias à mistura. Das praias de areia dourada de Vilamoura às marés do Estoril, não faltam opções para todos os gostos.