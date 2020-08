Adormecer e acordar na Natureza: 5 lugares para fazer glamping com as crianças

Gerês: Lima Escape Camping e Glamping

Situado no coração do Parque Nacional da Peneda Gerês, no Lima Escape os espaços de campismo tradicional convivem com as tendas de glamour e os bungalows de madeira.

As tendas - Glamour Bell-Tent ou Tipi-Tent - podem acomodar até quatro/cinco pessoas e são servidas por uma a varanda com vista sobre o rio Lima. Os bungalows oferecem mais comodidade e uma visão panorâmica com as suas varandas suspensas.

Com rios, lagoas e trilhos à porta, aqui encontra diversas atividades desportivas para fazer em família como, por exemplo, passeio guiado de e-bike, mergulho e stand up paddle. As tendas funcionam apenas nos meses mais quentes (de maio até final de setembro).

Ohai Nazaré

Inserido na reserva ecológica do pinhal de Leiria, a três quilómetros da Praia da Nazaré e a quatro da Praia do Norte, o Glamping Luxury Family do Ohai Nazaré tem tudo preparado para receber famílias com crianças.

Cada tenda acomoda cinco pessoas, ou mais se necessário, e inclui cozinha, duche, casa de banho privada e varanda.

O alojamento providencia ainda um clube infantil e animação para crianças e adolescentes com gincanas, atividades manuais, torneios de videogame, entre outros.

Além disso, o Ohai tem parceria com uma escola de surf da Nazaré, que dispõe de profissionais especializados em ensinar crianças.

Peniche: Bukubaki Eco Surf Resort

Em Peniche, entre as sombras de pinheiros e eucaliptos, esconde-se Bukubaki com “casas da árvore” que parecem saídas de filmes e pequenas tendas canadianas camufladas entre a Natureza.

As tendas têm capacidade para duas a quatro pessoas e acessibilidade para quem possui mobilidade reduzida.

Aqui, os hóspedes são convidados a estar em movimento. Há aulas de surf, skate, yoga e pilates.

A poucos minutos da praia, o recinto possui uma piscina de água salgada aquecida, sauna finlandesa e um salão partilhado com jogos.

Odemira: A Terra - Eco Camping

Apenas a seis quilómetros da Costa Vicentina, A Terra é o local ideal para uma escapadinha isolada e pacífica, cercada de árvores, pastagens e a poucos minutos do mar.

Dispõe de quatro tendas tipi e três Rajasthani, todas diferentes e forradas com panos de inspiração índia. Além das habitações multiculturais, há um espaço de playground reservado para as crianças com escorregas e baloiços nas árvores.

Aulas de equitação, de yoga e kayak nas proximidades do rio Mira são algumas das atividades a aproveitar numas férias neste espaço.

Carvoeiro: Casa Tuia Resort

A Casa Tuia Resort, situada no Carvoeiro, a poucos quilómetros das principais praias algarvias, como a Praia do Vale Covo, dispõe de cinco tendas suspensas, onde a madeira domina e ganha vida com detalhes exóticos.

Além da piscina comum, as crianças podem disfrutar do parque infantil e praticar ténis de mesa. É também possível organizar aulas de windsurf e passeios a cavalo.