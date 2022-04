Cadernos há muitos, mas inteligentes só alguns. Os cadernos inteligentes são novidade no mercado português e por isso suscitam a curiosidade de quem ainda está habituado ao tradicional.

Não tem nada a ver com o digital e para entendermos melhor o que faz deste caderno um fenómeno entre influencers e público em geral, conversámos com Andreia Costa, porta-voz do Caderno Inteligente em Portugal.

Afinal, qual o segredo do sucesso deste caderno? "O principal segredo é que é um caderno que se adapta a toda a gente e a todos os estilos. É um caderno 100% personalizado, conseguimos tirar a capa, os discos, as folhas e adicionar diversos acessórios que estão disponíveis. Desde recargas quadriculadas, planas, podemos fazer dele um caderno de receitas, de viagens, um caderno escolar... Podendo, ainda, conjugá-lo como o nosso estilo pessoal. Por exemplo, hoje quero usar um look preto, posso adaptar os discos do caderno com as mesmas cores, ou colocar um pingente, que se pode pendurar nos elásticos, e que represente o meu mood do dia...".

Basicamente, podemos ter várias aplicações num só caderno, expressando a nossa identidade e personalidade. Além disso, torna-se também num caderno "para a vida" pela sua versatilidade e sistema de colocar e retirar folhas e acessórios.

créditos: Caderno Inteligente

Principais vantagens que tornam estes cadernos numa verdadeira solução:

Versáteis

Com três tamanhos disponíveis, uma vasta gama de capas, recargas e acessórios, os cadernos inteligentes são pensados para atender às necessidades e gostos de cada um.

Versáteis e sem limites, permitem dar asas à imaginação e transformá-los naquilo que cada um quiser, desde cadernos escolares, planners, bullet journals, cadernos de receitas, de desenho, álbuns fotográficos, cadernos com partituras de música ou todas estas opções numa só;

Personalizáveis

Através de infinitas opções de combinação, os cadernos inteligentes permitem personalizar todas as partes que o constituem, possibilitando que cada um tenha um caderno 100% ao seu estilo. Desde as capas, às folhas que o compõe, aos acessórios e discos, difícil é ficar apenas por uma combinação;

Sustentáveis

Produzidos com materiais de elevada qualidade, os cadernos inteligentes podem durar vários anos. Graças ao seu sistema de disc-bound, estes permitem retirar e recolocar as suas folhas quando necessário, possibilitando a utilização integral de todo o seu conteúdo. P

ara mudar o visual do caderno, basta trocar um dos seus elementos, combatendo assim o habitual desperdício de folhas que todos os anos ficam presas aos cadernos tradicionais. Além disso, as suas folhas têm certificação FCS, que garante que provêm de florestas bem geridas;

Práticos

A necessidade que outrora existia de se andar com vários cadernos em simultâneo, devido à necessidade de diferentes tipos de folhas, já não existe.

Sejam quadriculadas com lisas, pontilhadas com coloridas ou pautadas com fotográficas, os cadernos inteligentes permitem agregar todos num só e, desta forma, substituir o peso associado a vários cadernos, por apenas um inteligente;

Para a vida

Produzidos para serem duradouros, os cadernos inteligentes permitem que as suas folhas sejam utilizadas na íntegra e que se adaptem, consoante o passar do tempo, às mudanças de hábitos e necessidades, de cada um. Desta forma, permitem que cada um adote apenas o que realmente necessita ou consome.

Edição especial assinada por Bárbara Bandeira

créditos: Caderno Inteligente

O sucesso do Caderno Inteligente também passa muito pelas redes sociais e desde cedo conquistou as influencers portuguesas, como é o caso da artista portuguesa Bárbara Bandeira que lançou esta semana uma nova edição especial, assinada pela própria.

“BB Butterfly” é o nome da nova aposta da marca que leva a criatividade e personalidade da artista a todos os que procuram um caderno inteligente, irreverente e versátil.

Após parcerias com influenciadoras como Ohwana e Luara, a marca Caderno Inteligente aposta agora em Bárbara Bandeira, que se junta ao leque restrito de influenciadoras que assinam edições da marca em várias partes do mundo.

O BB Butterfly resulta na harmonia perfeita de formas que surgem através de um Tie Dye com as cores preferidas da artista e contém também stickers e adereços que refletem os seus gostos, valores e conquistas.

créditos: Caderno Inteligente

“Grande parte dos meus dias são passados a escrever e a dar asas à minha criatividade. Os cadernos inteligentes ajudam-nos a organizar da melhor forma as nossas ideias e planos, podendo ainda ser personalizados ao estilo de cada um, tornando-os únicos. O Butterfly foi pensado para ajudar a passar para o papel aqueles que são os nossos maiores sonhos e espero que as pessoas gostem tanto dos seus pormenores, quanto eu o gostei de os criar” afirma a artista Bárbara Bandeira.

Para celebrar este lançamento e, com o objetivo de aproximar a cantora do público que a acompanha, serão também realizados dois eventos. O primeiro será no Porto, no Centro Comercial Marshopping, no dia 7 de maio, e o segundo em Lisboa, no Centro Comercial Colombo, no dia 15 de maio.

Os fãs da marca, apelidados carinhosamente de CI Lovers, ansiavam pela chegada do caderno a Portugal e desde que está disponível no mercado nacional, tem sido um sucesso. Este ano celebra dois anos no nosso país e a marca tem preparadas várias iniciativas e ações.

Segundo Andreia Costa, "temos um plano ambicioso para este ano de 2022, com muitas surpresas e ações importantes. No entanto, ainda não posso revelar muito sobre o que está para vir".

O Caderno Inteligente encontra-se disponível em vários pontos de venda autorizados de norte a sul do país e podem ser personalizados no site da marca, onde existe a opção de simular cada caderno.