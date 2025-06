Paris Hilton acaba de fazer uma aquisição milionária. A celebridade comprou a casa que em tempos foi do ator Mark Wahlberg pelo valor de 63 milhões de dólares (mais de 54 milhões de euros).

Esta decisão foi tomada depois de ter perdido a sua propriedade durante os incêndios florestais de Los Angeles, no início do ano, como relata ainda a imprensa internacional.

De acordo com o The Wall Street Journal, a nova mansão de Paris Hilton, de 44 anos, é composta por 12 quartos, estando situada em Beverly Park.

Sabe-se ainda que foi o irmão de Paris, Barron Hilton, quem a representou na compra da propriedade.

A história da mansão que foi construída por Mark Wahlberg

Mark Wahlberg e a mulher, Rhea Durham, venderam a mansão pelo valor de 55 milhões de dólares (mais de 47 milhões de euros) em fevereiro de 2023. Na altura, relata a People, que cita o Los Angeles Times, tornou-se na venda de casa mais cara no sul da Califórnia naquele ano.

O Los Angeles Times relata que Mark Wahlberg foi dono da propriedade durante mais de uma década. Os registos mostram que o ator pagou 8,25 milhões de dólares (cerca de sete milhões de euros) pelo terreno em 2009 e contratou o conhecido arquiteto Richard Landry para ajudá-lo com a construção da mansão, de três andares, que ficou concluída cerca de cinco anos depois.

Além da grande habitação, o espaço que a envolve tem várias opções de lazer e desporto, como basquetebol ou ténis, além de ter ainda um parque de skate, um campo de golfe e uma piscina. Comodidades que foram acrescentadas à casa quando foi construída.

Sabe-se ainda que a casa tem 20 casas de banho, uma grande entrada com duplas escadas, uma biblioteca de dois andares, cinema, adega e também ginásio privado.

A decisão de Paris Hilton comprar uma casa nova depois de ver a mansão em Malibu a ser destruída pelas chamas

Paris Hilton - que é mãe de duas crianças, Phoenix Barron Hilton Reum, de dois anos, e London Marilyn Hilton Reum, de um, fruto do casamento com Carter Reum - soube que a casa em Malibu estava em chamas enquanto assistia à cobertura da imprensa sobre os incêndios no início de janeiro. Na altura, lembra a People, a celebridade mostrou-se de "coração partido".

"Sentada com a minha família, ver as notícias e ver a nossa casa em Malibu em chamas na televisão, ao vivo, é algo que ninguém deveria assistir", desabafou numa publicação que fez na época no Instagram.

"Esta casa foi onde construímos tantas preciosas memórias. Foi onde o Phoenix deu os primeiros passos e onde sonhávamos construir memórias para a vida toda com a London", escreveu. Mas não ficou por aqui e mostrou-se solidária com todos os que estavam a ser vítimas dos incêndios.

Na altura, Paris Hilton acrescentou à publicação um vídeo com imagens da televisão a transmitir a destruição causada pelos incêndios. Veja ou recorde aqui.

