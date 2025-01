Bill Hader pode respirar de alívio. A casa do ator e comediante escapou aos incêndios que estão a devastar Los Angeles, mas o mesmo não aconteceu com os vizinhos, que viram as habitações serem destruídas.

Bill Hader foi uma das muitas celebridades que foram obrigadas a deixar as suas casas de luxo por causa dos incêndios que estão a ameaçar e a destruir muitas habitações. Na rua onde reside, relata o Daily Mail, quase todas as propriedades ficaram destruídas. Mas a sua mansão - que comprou por 4,2 milhões de dólares em 2019 - manteve-se 'intacta'.

Além das muitas habitações que arderam, os incêndios estão também a destruir restaurantes.

Leia Também: Famosos continuam a perder casas de milhões. Desta vez foi Billy Crystal