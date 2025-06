Gordon Ramsay não esteve presente no momento do nascimento dos primeiros quatro filhos em comum com Tana, por escolha da mulher, e talvez tenha sido a melhor decisão. Isto porque o famoso chef britânico conseguiu assistir ao parto do filho Oscar e acabou por desmaiar.

Gordon Ramsay, de 58 anos, esteve no podcast 'Smartless' e foi questionado por Sean Hayes sobre o facto de não ter estado presente no parto dos filhos mais velhos. O chef explicou que esta foi uma escolha da mulher, Tana, e que apenas respeitou a sua vontade.

"Espera aí, vais-me meter aqui numa 'alhada'. Vamos deixar uma coisa bem clara, sim? A minha mulher não me queria lá dentro. Ela disse: 'Antes de tudo, quero a minha mãe e a tua aqui. Não me vais ver neste estado'", recordou Gordon Ramsay.

"Esta foi a decisão dela e eu tive de respeitar. Mas quando finalmente cheguei à sala no nosso quinto bebé, fui um cobarde e apaguei", partilhou ao referir-se ao momento em que desmaiou logo após o nascimento do filho Oscar.

De seguida, Will Arnett perguntou se o parto tinha sido cesariana e Gordon Ramsay disse que sim. "Perguntei se podiam meter a tocar Ed Sheeran e eles meteram. Perguntei se conseguiam aumentar o volume... 'Consigo ouvir todos os barrulhos. Aumentem o volume'", lembrou. "E, de repente, vi mais dois médicos a entrar. Olhei para o chão e havia sangue por todo o lado. De repente, eles tiraram-no [o filho Oscar] e vieram diretos a mim. Disse: 'Uau, uau, uau... sentei-me e desliguei-me como um idiota", relaatou.

A família que Gordon Ramsay contruiu com a mulher Tana

O famoso chef britânico e a mulher de longa data, Tana, de 50 anos, foram pais pela primeira vez em 1998, quando nasceu a filha mais velha Megan Ramsay, que atualmente tem 26 anos. No ano seguinte, em 1999, a família voltou a crescer ao serem pais dos gémeos, a filha Holly Anna Ramsay e o filho Jack Scott Ramsay, de 25 anos. Em 2001 deram as boas-vinda à filha Matilda Ramsay, de 23 anos, e que é carinhosamente tratada como Tilly. Entretanto, anos mais tarde, em 2016, Tana sofreu um aborto espontâneo. O quinto filho, Oscar James Ramsay, nasceu em 2019 e tem neste momento seis anos. O casal tem ainda em comum o filho Jesse James, que chegou em 2023.

E podem não ficar por aqui, uma vez que há desejos de a família voltar a crescer. No passado mês de maio, Gordon Ramsay esteve no programa 'Live with Kelly and Mark', recorda ainda a People, e o famoso chef revelou que a mulher espera aumentar de novo a família. "A Tana quer mais um", comentou, na altura, olhando para a companheira que estava presente nos estúdios.



Gordon Ramsay e Tana, de recordar ainda, conheceram-se no início dos anos 90 numa festa. Na altura, Tana estava a namorar com outra pessoa. Anos depois, o chef e a agora mulher voltaram a encontrar-se e deram o nó em 1996.

