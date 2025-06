Os medicamentos que se destinam a doentes com diabetes têm sido um método usado por pessoas que querem perder peso. Várias celebridades recorreram, por exemplo, ao Ozempic, como foi o caso de Lizzo.

A cantora de 'Good as Hell' confessou no podcast 'Just Trish', esta quinta-feira, dia 19 de junho, que experimentou Ozempic e outros medicamentes deste género, que são originalmente usados para tratar a diabetes tipo 2.

"Já tentei de tudo", admitiu a artista. "Para mim, é só a ciência: calorias ingeridas versus calorias gastas. O Ozempic funciona porque comemos menos. Faz-te sentir satisfeito. Por isso, se conseguires fazer isso sozinha é a mesma coisa", comentou, acrescentando que conseguiu perder peso com a sua disciplina e força da mente em vez de usar medicamentos.

Questionada pela apresentadora do podcast Trisha Paytas sobre como é que conseguiu manter-se firme na jornada da perda de peso, a cantora explicou que está nesta caminhada desde 2023.

"O que me ajudou foi, na verdade, deixar de ser vegan. Porque quando era vegan, consumia muita carne artificial. Comia muito pão. Comia muito arroz e precisava de comer muito para me manter satisfeita. Consumia entre três a cinco mil calorias por dia", revelou.

"Por isso, no meu caso, quando comecei a comer alimentos integrais, como carne bovina, frango e peixe, fiquei satisfeita sem alargar o meu estômago ao meter várias coisas falsas nele que não estavam realmente a deixar-me cheia", explicou.

Os hábitos alimentares que mudou para perder peso e a concentração no bem-estar e na saúde

Em abril, Lizzo partilhou alguns dos hábitos saudáveis que adotou para conseguiu reduzir o índice de massa corporal e perder gordura. Entre as novas rotinas está o facto de optar por alimentos "super saborosos" em vez de "açucarados" pela manhã.

No entanto, realçou, "o corpo de cada um é diferente". "Tens de descobrir o que é que funciona para ti", acrescentou, frisando que, no geral, em termos científicos, a regra é ter em atenção a "quantidade de calorias ingeridas versus calorias gastas".

Mas, de facto, a caminhada na perda de peso ficou mais 'fácil' quando mudou a sua mentalidade, estando mas concentrada na saúde e bem-estar. "Adorava distrair-me com as pessoas. Adorava distrair-me com a comida. Adorava distrair-me com a bebida. Adorava distrair-me com os problemas que criava. E deixei de fazer isso", desabafou. "Simplesmente, concentrei-me em mim."

Os rumores sobre a perda de peso de Lizzo que deram muito que falar

Há algum tempo que a artista era alvo de especulações sobre a perda de peso, com vários internautas a alegar que o repentino emagrecimento se deveu à toma de medicamentos.

Os rumores foram de tal forma 'intensos' que a artista acabou por brincar com a situação no Halloween ao mascarar-se de Ozempic, no ano passado. Na altura, chamou ao seu fato de "LizzOzempic". Recorde aqui.

De lembrar também que ainda no passado mês de maio, a artista destacou na sua página de Instagram a perda de peso, tendo publicado imagens em que surgia de fato de banho a exibir as 'novas' curvas.

Leia Também: Lizzo mostra (incrível) perda de peso com fotos em biquíni