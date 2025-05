A cantora Lizzo, de 37 anos, tem mostrado aos seguidores a enorme perda de peso pela qual passou e ainda está a passar.

Em janeiro deste ano, a artista revelou que já tinha menos 30 quilos e tem vindo a partilhar a sua silhueta nas redes sociais através de fotos em fato de banho e em biquíni.

Na última publicação no Instagram, a intérprete fez publicidade a roupa de banho e provou que está mais confiante do que nunca com as novas curvas.

