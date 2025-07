Do ponto de vista biomecânico, sentar diretamente na areia, sobretudo com as pernas estendidas à frente, promove uma postura de retroversão pélvica, o que pode aumentar a pressão nos discos lombares e acentuar desconforto em pessoas com histórico de lombalgias ou outras patologias da coluna.

Além disso, é comum adotar posturas assimétricas ou encurvadas que favorecem tensões musculares e compressões articulares, podendo gerar dor ou agravar problemas já existentes.

Por outro lado, as cadeiras ou espreguiçadeiras proporcionam maior suporte lombar e facilitam a manutenção de uma postura mais neutra da coluna, aliviando a pressão sobre a região lombossagrada.

São especialmente recomendadas para idosos, pessoas com patologia osteoarticular ou para quem pretenda permanecer longos períodos sentado. Idealmente, devem ter encosto reclinável, apoio cervical e permitir o apoio dos pés, evitando a flexão exagerada do tronco.

Assim, não havendo contraindicação específica, o uso de cadeira ou espreguiçadeira é preferível em termos de ergonomia e prevenção de dores, permitindo usufruir da praia com mais conforto e segurança postural.

Um artigo de Armando Barbosa, anestesiologista especialista no tratamento da dor. Clínicas Paincare