A International Agency for Research on Cancer (IARC) classificou, em 2016, o consumo de bebidas com temperaturas superiores a 65 °C como “provavelmente carcinogénico para humanos”.

Esta classificação baseia-se em estudos que associam o consumo habitual de bebidas com temperaturas elevadas ao aumento do risco de cancro do esófago, independentemente do tipo de bebida consumida.

Contudo, importa salientar que o chá não é considerado carcinogénico pela IARC. O risco está exclusivamente relacionado com a temperatura elevada da bebida, que pode causar lesões na mucosa esofágica e, ao longo do tempo, favorecer alterações celulares que podem conduzir ao desenvolvimento de cancro.

Por outro lado, o consumo de chá verde tem sido associado a possíveis efeitos protetores, devido à presença de polifenóis, como as catequinas, que apresentam propriedades antioxidantes. Alguns estudos sugerem uma possível redução do risco de certos tipos de cancro, nomeadamente o cancro da mama, mas os resultados ainda não são conclusivos e são necessários mais estudos para confirmar estes efeitos.

Para minimizar o risco associado ao consumo de bebidas com temperaturas elevadas, recomenda-se aguardar que o chá arrefeça antes de ser ingerido. Esta é uma prática simples e eficaz, facilmente integrada no quotidiano, que permite desfrutar dos benefícios do chá com segurança.

Um artigo da nutricionista Beatriz Vieira, da Unidade de Nutrição Clínica do Hospital Lusíadas Amadora.