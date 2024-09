O ex-apresentador do programa 'The Late Late Show', James Corden, revelou que experimentou Ozempic para ajudar na perda de peso, mas descobriu que o medicamento não fazia grande diferença na sua relação com a comida.

"Eu experimentei Ozempic", partilhou no dia de 19 de setembro, num episódio do seu 'This Life of Mine'. "E não será surpresa para vocês, quando olharem para mim agora, e virem que realmente não funcionou", brincou.

O medicamento veio 'à baila' aquando do emagrecimento repentino da cantora Lizzo, que também foi acusada de o tomar. Já Corden admitiu que o medicamento para diabetes tipo 2 apenas funcionou como um supressor de apetite.

"Eu percebi que a minha alimentação não tinha nada que ver com a minha fome. O Ozempic faz com que tu não sintas fome, mas eu raramente como só porque tenho fome", acrescentou.