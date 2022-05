A decorrer até 1 de julho, com especial destaque para as horas de almoço, o Spring in the Park promete celebrar o convívio com diferentes momentos de lazer com a comunidade de cerca de 7000 pessoas que ali trabalha e outros visitantes, voltando a juntar nomes conhecidos do panorama musical, mas não se esgotando nesse conceito.

Arte ao vivo, Gaming, Markets, Arraial de Santo António e Food Trucks são apenas algumas das atividades nos 31 dias de programação com entrada livre. Como destaques assinala-se o concerto da Carolina Deslandes no dia 1 julho para fechar a agenda do Spring In The Park.

Ana Costa, diretora do Lagoas Park, acrescenta que “num momento de regresso aos escritórios mas também aos eventos, queremos proporcionar uma momento diferenciador de entretenimento que traga valor acrescentado a todas as pessoas que diariamente visitam aquele que é o maior parque empresarial do país”.

O Lagoas Park, gerido e comercializado pela CBRE Portugal, é um complexo empresarial localizado em Oeiras, onde se encontram sediadas grandes multinacionais.

Com acesso a diversos serviços e infraestruturas de como um Hotel, Centro de Congressos, Health Club, Colégio e Galeria Comercial com restauração, o Lagoas Park é propriedade da Henderson Park desde 2020.