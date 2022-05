Expedição marinha de quatro dias a bordo de veleiro histórico tem inscrições abertas

O Lisbon Ocean Experience é um programa de ecoturismo a bordo de um grande veleiro histórico de 63 metros. Durante a viagem de quatro dias, os participantes vão conhecer a biodiversidade do rio Tejo, assim como os golfinhos roazes do rio Sado. Debaixo de água, no Parque Marinho do Professor Luiz Saldanha, os participantes encontrarão um dos maiores oásis de biodiversidade da Europa, onde já foram observadas mais de 2000 espécies.

"Lisboa é a única capital europeia com esta proximidade a um mundo marinho tão vasto, o que torna possível, num programa de poucos dias, conhecer a beleza e a grande diversidade dos habitats oceânicos e costeiros", afirma Elsa Courela, Diretora de Educação e Comercial do Oceanário de Lisboa.

Cada expedição é acompanhada por um biólogo marinho que partilhará o seu conhecimento sobre a vida marinha e a paisagem envolvente. O programa começa com uma visita privada aos bastidores do Oceanário - uma viagem imersiva pelo mundo subaquático para descobrir 8.000 criaturas marinhas.

créditos: Oceanário de Lisboa

A expedição realiza-se a bordo do icónico Santa Maria Manuela que, após a sua recente renovação, é hoje um dos navios mais confortáveis do mundo. "Este navio teve uma vida extraordinária e após 60 anos de campanha na Terra Nova e nos mares gelados do Norte como navio de pesca comercial de bacalhau, é agora um navio à vela com uma nova missão: fazer viagens envolventes e ambientalmente conscientes", diz Nigel Beacham, Diretor Geral do Santa Maria Manuela. "Num momento em que a sociedade se torna cada vez mais desligada da natureza, acreditamos que navegar a bordo do Santa Maria Manuela proporciona uma experiência transformadora. Nesta aventura, os participantes reconectam-se com o oceano - o primeiro passo para um envolvimento que poderá mobilizar uma paixão pela proteção do nosso planeta".

A tripulação do Santa Maria Manuela é apaixonada por partilhar os seus conhecimentos de navegação com os seus convidados e encoraja-os a envolverem-se ativamente em todos os aspetos da vida do navio, incluindo o leme e as velas de ajustamento. Desfrutar da mais tradicional comida e vinho portugueses ou ouvir uma sessão de fado ao pôr do sol no convés são algumas das sugestões.

A edição de 2022 da Lisbon Ocean Experience terá lugar de 8 a 11 de setembro e de 15 a 18 de setembro, e custa 2.150 euros por pessoa, um valor que contribui para apoiar financeiramente os projetos de conservação do Oceanário de Lisboa. Não é necessária experiência em vela ou mergulho para embarcar neste programa adequado a famílias com crianças a partir dos 14 anos de idade.

Mais informações aqui.