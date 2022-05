Lisbon Marriott Hotel propõe piscina e brunch sem sair da cidade

O programa “Pool Acess” do Lisbon Marriott Hotel dá acesso a um dia relaxante na piscina enquanto tira partido do vasto jardim envolvente. Nos dias da semana o preço é de 28 euros e aos fins de semana são 32 euros.

Já no pacote “Pool & Room”, quem dele usufruir, poderá passar o dia com a família na piscina e conforto dos quartos do hotel. Um dia completo para duas pessoas, das 9h00 às 18h00, tem o preço é 99 euros.

Por seu turno, com o pacote “Pool Brunch” desfruta-se do acesso gratuito à piscina do hotel mesmo para quem não está hospedado, desde que se reserve o brunch aos fins de semana, das 12h00 às 15h30, podendo permanecer na piscina até às 18h00. O pacote orça os 45 euros por pessoa com bebidas não alcoólicas incluídas (smoothies, sumos, águas, café).

Lisbon Marriott Hotel /Ines Gomes Lourenco

À chegada é servido um welcome drink, que poderá ser mimosa ou um copo de espumante ou rosé.

No buffet destaca-se: sumos detox, poke bowl vegano, sopa de melancia com hortelã, salada de quinoa, abacate, queijo azul, tomate cherry e coentros (frios); creme de favinhas, nata azeda e hortelã, empadas de batata-doce com cogumelos e espinafres, bifinhos de novilho com cogumelos, posta de robalo em crosta de pão de forma integral, legumes gratinados com parmesão e balsâmico (quentes).

Para finalizar a refeição há que experimentar o brulé de baunilha, mousse de limão com crumble de amêndoa, mousse de chocolate com baunilha, tarte de framboesa, cheesecake de snickers, cheesecake com doces tropicais, fonte de chocolate branco e negro e estação de panquecas.

Lisbon Marriott Hotel

Nas mediações, encontra-se o Bar Paradiso, no jardim do hotel, que está também aberto a não hóspedes e onde os interessados poderão desfrutar de uma happy hour, todas as quintas-feiras e sextas-feiras, das 16h30 às 18h30, de 9 de junho a 16 de setembro.

Lisbon Marriott Hotel Avenida dos Combatentes, nº 45, Lisboa

Contacto: tel. 217 235 400

As reservas podem ser feitas pelos telefones 21 723 54 00, 91 439 10 60 ou pelo e-mail lisbon@marriotthotels.com

As crianças até aos quatro anos contam com entrada livre. Dos cinco aos dez anos com 50% de desconto. As ofertas são válidas de 21 de maio a 17 de setembro.