Entre os dias 9 e 12 de junho, os hóspedes que tiverem adquirido o pacote Primavera no Música serão mimados com um pequeno-almoço tardio servido no quarto até às 13h00, e o check-out tardio até as 15h00. Estas são duas das características mais apreciadas pelos hóspedes que querem descansar até mais tarde, sem pressas, e aproveitar para saborear várias iguarias no conforto da cama.

O pequeno-almoço é diversificado e inclui Pão, Panqueca, Omelete, Copo de Fruta, Barra energética, Iogurte, Manteiga, Compota, Fiambre e Queijo, e ainda Café ou Chá, Água com ou sem gás e Sumo de laranja ou de tomate.

O Hotel da Música localiza-se no Mercado do Bom Sucesso, junto à Avenida da Boavista, a curta distância de carro do Parque da Cidade e com acessos de transporte público.