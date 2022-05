O InterContinental Lisbon criou um pacote especial para todas as famílias desfrutarem do dia que lhes é dedicado. Depois de um amanhecer após uma noite instalados na unidade hoteleira com vista sobre a capital, o pequeno-almoço e o almoço unem-se num brunch com tudo incluído. Desde doces a salgados, e também com opções vegetarianas, este menu é o “boost” para a próxima atividade: uma visita ao Jardim Zoológico de Lisboa.

O pacote do InterContinental Lisbon dedicado às famílias está disponível pelo valor de 470 euros, para dois adultos e duas crianças, com estacionamento incluído. Mas, para quem preferir desfrutar apenas do brunch do Akla Restaurant, também poderá fazê-lo pelo valor de 29 euros, por pessoa.

As reservas podem ser realizadas através do telefone 213818700 ou e-mail lisha.reservations@ihg.com