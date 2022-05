Pela primeira vez com nova paragem marcada, o Somersby Out Jazz terá lugar na cidade de Oeiras, protagonizado por bandas nacionais, que a partir das 17h00 dão arranque à festa até ao pôr do sol. Assim, será no Parque dos Poetas – no coração da cidade de Oeiras – que o Somersby Out Jazz arranca a 15 de maio, percorrendo, até ao final do verão, outros espaços verdes icónicos da cidade, de que são exemplo o Parque Urbano do Jamor, o Parque Urbano de Miraflores, o Jardim da Quinta Real de Caxias e os Jardins do Palácio Marquês de Pombal.

Em Oeiras, o Somersby Out Jazz dá continuidade à história que nasceu em Lisboa, onde, durante 15 anos, convidou as pessoas a conhecerem os locais icónicos da cidade, desde largos, miradouros, hotéis, museus, entre muitos outros.