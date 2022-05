Inaugurado em setembro de 2021, o M.Ou.Co. – Stay, Listen, Play apresenta um conceito totalmente dedicado à música, com sala de espetáculos, três salas de ensaios e ainda um espaço dedicado à saúde do músico. O caráter singular deste hotel em Portugal chamou a atenção do jornal britânico “The Guardian”, que o destacou como um dos dez novos hotéis de design na Europa que têm mesmo de ser visitados.

“É um grande orgulho vermos destacado o nosso hotel num meio internacional tão conceituado, considerando o M.Ou.Co (acrónimo de Música e Outras Coisas). como um dos dez hotéis onde se pode ficar instalado com estilo”, destaca Teresa Martins, diretora-geral do hotel. A unidade portuense aparece ao lado de hotéis como o ÖÖD Hötels, em Laheranna (Estónia), o The Barö, no sul da Finlândia, o Hôtel de Cambis, em Avignon (França) ou o MOB House, em Paris.

Para além do diário inglês, o M.Ou.Co., tem merecido destaque e referências em outras publicações do Reino Unido dedicadas à temática das viagens, lifestyle e hotelaria, como a revista “50 Connect” ou o blogue “A Luxury Travel Blog”.

Também a norte-americana “Beau Mond Traveler”, dedicada ao segmento de viagens de luxo, enaltece a originalidade do M.Ou.Co., convidando os visitantes a soltar sem medo o Jimmi Hendrix interior. “Os quartos do hotel são soberbamente insonorizados. Mal se ouvem os gritos estridentes das gaivotas do Porto”, frisa a revista dos EUA.

No extenso artigo inteiramente dedicado ao novo hotel da Invicta, o "Beau Monde Traveler" sublinha uma das inovações tecnológicas disponíveis para os clientes. “Cada convidado recebe um smartphone carregado com aplicações úteis. Uma longa lista de recomendações de restaurantes mostra que o Porto se está a tornar um destino gastronómico. Depois, há uma seleção de caminhadas projetadas para guiá-lo pelas atrações do Porto”, destaca a publicação norte-americana.

O M.Ou.Co. dispõe de 62 quartos, dos quais 41 estúdios, que navegam pelo mundo da música, com destaque para temas como o “Voyage, voyage” (quartos duplos) ou o “Immigrant song” (suite com kitchenette). A pensar nos visitantes com mobilidade reduzida, o M.Ou.Co. disponibiliza o quarto “La vuelta al mundo”. Estando o hotel localizado no Porto e sendo uma unidade dedicada à música, não poderia faltar a referência a uma das mais icónicas canções sobre a Invicta, o eterno “Porto Sentido”, nascido da pena de Carlos Tê e imortalizado na voz de Rui Veloso. Este é um quarto superior, duplex e com varanda privada, ideal para estadias mais prolongadas no tempo.

Teresa Martins recorda que “o M.Ou.Co. pretende oferecer aos seus visitantes uma experiência diferenciadora com a música como fio condutor, podendo cada hóspede levar para o quarto um gira-discos, um teclado ou uma guitarra elétrica, experimentar os mais de 600 álbuns em vinil disponíveis na Musicoteca ou assistir a um concerto na nossa sala de espetáculos”.

Aliás, estes são alguns dos aspetos precisamente destacados no artigo do ‘The Guardian’, que recorda igualmente que os quartos contam com sistemas de som e amplificadores para auscultadores, além de dispor de uma piscina ao ar livre e permitir fazer refeições ao ar livre, desfrutando da calma da localização.